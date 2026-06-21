ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ, ଯୋଗ କଲେ ବିଧାୟକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ CRPF ଯବାନ

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ନେତା-ମନ୍ତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

International Yoga Day celebrated at various places in Sambalpur, MLAs, students and CRPF jawans performed yoga
ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ, ଯୋଗ କଲେ ବିଧାୟକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ CRPF ଯବାନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 21, 2026 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

INTERNATIONAL YOGA DIWAS ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଆଜି ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି l ମାଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଳତୀ ଘାଟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁରର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓ ରେଙ୍ଗାଲି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାଉରି ନାଏକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଓ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ l ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ l ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ନିହାତି ଜରୁରୀ l"

ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ, ଯୋଗ କଲେ ବିଧାୟକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ CRPF ଯବାନ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ, ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ, ଡ଼ିଏଫଓ ତଥା ବହୁ ପ୍ରଶାନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ l ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ, ବହୁ କ୍ଳବର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l ସାରା ଦେଶରେ ଜୁନ 21 ତାରିଖକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।

International Yoga Day celebrated at various places in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ (ETV Bharat Odisha)

ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦିବସ:
ଏହା ସହ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ବୁର୍ଲା, ହୀରାକୁଦ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି l ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରର ସିଆରପିଏଫ ଗ୍ରୁପ ସେଣ୍ଟର ରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ 2026 ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି l ସମ୍ବଲପୁରର ସିଆରପିଏଫ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟରର ପୋଲିସ ଉପ-ମହାନିରିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ 12ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ 2026 ପାଳନ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଗୋଶାଳା ସ୍ଥିତ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିସରରେ ସକାଳ 6:00 ଟାରେ ଏକ ସଫଳ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।

International Yoga Day celebrated at various places in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ (ETV Bharat Odisha)

ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟର, ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବିଭିନ୍ନ ଆସନ, ଧ୍ୟାନ, ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ସରଳ ଯୋଗ ଆସନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ । ଯୋଗର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଅବସରରେ, ପୋଲିସ ଉପ-ମହାନିରିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ ତାଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ 2026ର ବିଷୟବସ୍ତୁ "ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଗ"। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଯୋଗ କେବଳ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଚାପମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଆମକୁ ଚାପରୁ ଶକ୍ତି, ଅବସାଦରୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଅସାବଧାନତାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ।"

International Yoga Day celebrated at various places in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ: କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍

LIVE: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ

ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦେବ ଦମ୍ପତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR INTERNATIONAL YOGA DAY
ସମ୍ବଲପୁର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ
INTERNATIONAL YOGA DIWAS 2026
INTERNATIONAL YOGA DIWAS SAMBALPUR
YOGA DIVAS CELEBRATION SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.