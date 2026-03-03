Women's Day Special: ସଫଳ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୁଣାକାର ସୁଲୋଚନା, 30 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା, 1000 ମହିଳାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ
1996 ମସିହାରୁ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ବୁଣାକାର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ।
Published : March 3, 2026 at 6:00 PM IST
ମହିଳା ଦିବସ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Sulochana Sambalpuri Saree Weaver ସମ୍ବଲପୁର/ବରଗଡ଼: 2008 ମସିହା କଥା...ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ମେହେର । ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ମୂରଲୀଧର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ । ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ଶାଢୀ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହିପାରିନଥିଲେ । କହୁ କହୁ କହିଥିଲେ ‘ଆପଣଙ୍କ ଶାଢୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିଏ ତିଆରି କରିଛି ଏହାକୁ’...ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ହସି ହସି କହିଥିଲେ ସାର୍ ଏଇ ଶାଢୀ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି । ରାଜ୍ୟପାଳ ଖୁସି ହୋଇ କହିଥିଲେ...ଏମିତି ଶାଢୀ ତିଆରି କାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ...ତାହାର ମହତ୍ତ୍ବ ସେହିଦିନ ବୁଝିଥିଲେ । ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସକୁ ପ୍ରଶଂସାର ଶକ୍ତି ମିଳିଥିଲା । ନା କେବେ ଅଟକିଛନ୍ତି, ନା ପଛକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଦିବସ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ବରଗଡ ବରପାଲିର 50 ବର୍ଷୀୟା ସୁଲୋଚନା ମେହେରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।
ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ବୁଣାକାର ଘରେ ଝିଅ ବାହା ହେଉ...
ସୁଲୋଚନା ମେହେର, ବୟସ 50 l 1997 ମସିହାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ଗାଁର ଦିଲ୍ଲୀପ ମେହେରଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ l ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ବାପ ଘର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିନିକା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା’ ବୁଣାକାର ପରିବାରଙ୍କୁ ବାହା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ l ବାପା ମା’ଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ବୁଣାକାର କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ସୁଲୋଚନାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଣେ ସିଲେଇ ମାଷ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ବାହା ଦେଇଥିଲେ l
ଶଶୁର ଘରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେରଣା...ଅଟକି ନାହାନ୍ତି ସୁଲୋଚନା:
ତେବେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସି ନିଜ ଶାଶୁ ଶଶୁର, ଜା’ଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣାକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜେ ଜଣେ ବୁଣାକାର ବା ଡିଜାଇନର ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସଫଳ ବୁଣାକାର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଶାଢୀ ?
ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଶାଢ଼ୀ ସମ୍ବଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସୋ’ ରୁମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଦିଲ୍ଲୀର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସୋ’ ରୁମରେ ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି l ଏହାସହ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଶାଢୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ସହ ପୁଅ ଓ ଝିଅକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ ପଦବୀରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ବାମୀ ଥିଲେ ଟେଲର ମାଷ୍ଟର, ଏମିତି ମିଳିଥିଲା ପ୍ରେରଣା:
ସୁଲୋଚନା ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାହୋଇ ଶଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲି ସ୍ୱାମୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟେଲର ମାଷ୍ଟର କାମ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେଥିରୁ ଏତେଟା ଲାଭ ମିଳୁନଥିଲା l ସେଥିପାଇଁ ଶଶୁର ଘର ଲୋକେ ବୁଣାକାର କାମ ଶିଖିବାକୁ କହିଥିଲେ l ଏହା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତର ବାନ୍ଧକଳା ଶିଖିଥିଲି l ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା "ଡିଜାଇନର ଟ୍ରେନିଂ" ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି l’
କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୁଣାକାର ଜୀବନ ?
1996 ମସିହାରେ 16 ଜଣ ବୁଣାକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ମା’ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ବୁଣାକାର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁଲୋଚନା l ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ l ସେଠାରେ ବୁଣାକାର ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ ନେଇ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ସଫଳ ବୁଣାକାର ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି:
ସୁଲୋଚନା ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣା କାମ ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଲୋଚନା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ନେଇ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି l ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ପଠାଯାଉଛି l ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କମିଟି (State Level project committee )ର ଏକମାତ୍ର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।
ଦୃଢ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଦରକାର:
ସୁଲୋଚନା ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ‘ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ବୁଣାକାର ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର l ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବୁଣାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ସ୍ୱୀକୃତି ବା ପରିଚୟ ମିଳେନାହିଁ l ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥା l ଜଣେ ଜଣେ ମହିଳା ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବେ l’
ଶାଢୀକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଶଂସା:
ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ଶାଢୀକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଶଂସା । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କଠୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧ କାରିଗରୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । 2008ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ୱାର୍କସପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁଲୋଚନା । ସେଠାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଶାଢୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ‘ଧଡି ସପଟା’ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀକୁ ଦେଖି ମହେଶ ଗୁଲାଟି ନାମକ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ଲୋପ ପାଇଥିବା ଶାଢୀକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ରୂପ:
ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମଞ୍ଜୁଷା ଓ ସଚିପଟ ଶାଢୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିଲା । ହେଲେ ଏହାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା । ଯାହା ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବା କୁହନ୍ତି ସୁଲୋଚନା । ବର୍ତମାନ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଅଥବା ପ୍ରକୃତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଛବି ଥିବା ନୂତନ ଡିଜାଇନ କପଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି l ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୁଷ୍ପ ହାତୀ ଓ ଗଜ ଗାମିନୀ ଶାଢ଼ୀ ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି ।
ବୁଣାକାରଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ?
ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ବୁଣାକାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସୁଲୋଚନା କୁହନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଣାକାରଙ୍କ କାମ ସହଜ ହୋଇଛି l ପୂର୍ବରୁ ବୁଣାକାର ମାନେ ସବୁ କାମ ନିଜ ହାତରେ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତେବେ ବର୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ତଥା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ସହ ତାଲିମ ଦେବା ପରେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ବହୁ ସମସ୍ୟା ର ସମାଧାନ ହୋଇଛି l କମ ସମୟରେ ଅଧିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ବୁଣାକାର l’
କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ?
ସୁଲୋଚନା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା, ଗୁଡେସିରା, କୁମ୍ଭାରୀ,କାଇଁଶୀର, କରଡୋଳାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟମିତା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ କୁସୁମପୁରୀ, ବାଗବାଡି,ଝୁଟୋପାଲି, ବରପାଲି ଓ ବନ୍ଦପାଲିରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ବିଜେପୁର ବ୍ଲକର 5ଟି ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ତାଲିମ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି l
ଲେହରେ 50 ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଲିମ:
ଅନ୍ୟପଟେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁଲୋଚନା 2023 ମସିାରେ ଲେହ-ଲଦାଖ ଯାଇ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତ ଆର୍ମି ସେଣ୍ଟରର 50 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁଣାକାର ତାଲିମ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି l
ସୁଲୋଚନାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ:
ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ଏହି କାମରେ ସ୍ୱାମୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ମେହେରଙ୍କ ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି l ଦିଲ୍ଲୀପ କୁହନ୍ତି, ‘ବାନ୍ଧକଳା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଶିଖାଇଥିଲେ l ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁକାମରେ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛି । ପତ୍ନୀଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି ।’
1000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା:
ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଣାକାର ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମେହେର କୁହନ୍ତି, ‘ସୁଲୋଚନା ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଓ ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ମହିଳା ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଲୋଚନା ବାନ୍ଧକଳାର ସବୁ କଠିନ କାମ ଶିଖେଇ ଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ସେହି ମହିଳା ମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 1000 ମହିଳା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି l’
ମହିଳା ଦିବସକୁ ନେଇ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା:
ତେବେ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ସୁଲୋଚନା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାମ ବହୁତ ବଡ଼, ଛୋଟିଆ କାମ ନୁହେଁ l ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ସୁନାମ ପାଇଛି l ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏହି ବାନ୍ଧ କାମ କରନ୍ତୁ ଓ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ କରନ୍ତୁ l’
ସୁଲୋଚନାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ:
ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି l ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି ଆସୁଛି l
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବ୍ଲକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ଆଲୋକ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ କୁହନ୍ତି, ‘ସୁଲୋଚନା 1996ରୁ ବୁଣା କାମ କରୁଥିଲେ l ତେବେ 2002 ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ନିଜେ ବୁଣାକାର କାମ ସହ 1000 ମହିଳାଙ୍କୁ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର କାମ ଶିଖେଇଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେନେଇ ବହୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି l ସେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି l’
ମନରେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଯାହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ସୁଲୋଚନା ମେହେର । ସେ କେବଳ ଜଣେ ସଫଳ ବୁଣାକାର ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସୁନାମ ପାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା’ ବାହା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ । ସେହି କାମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରି ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର