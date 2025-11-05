ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମଲ୍ଟି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ
ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ 120 ଏକର ଜମିରେ ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଜମି ଚିହ୍ନଟ ସରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
Published : November 5, 2025 at 10:51 PM IST
New modern sports complex in Sambalpur ସମ୍ବଲପୁର: ଆଗକୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ l ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟ କାଇଁଷିର ରାସ୍ତାର ଯୋଗୀପାଲି ଅଥବା ଗୋଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 120 ଏକର ଜମିରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଥିବା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବ । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି l ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି l କେତେକ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କରି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି l ତେବେ କେତେକ ପ୍ରତିଭା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରୁନାହାଁନ୍ତି l ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅନେକ ଫୁଟବଲ, କବାଡି, ସନ୍ତରଣକାରୀ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କରି ସାରିଛନ୍ତି l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେରେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି l
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁ ନେଇ କି ଆମର ଏକ ମଲ୍ଟି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି l ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗିପାଲି ଓ ଗୋଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ l ଏହି 2ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ଭଲ ହେବ ସେଠାରେ କରାଯିବ l ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଫୁଟବଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ ତଥା ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା 100 ରୁ 120 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି ହେବ l ରାଜ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେବ l ଏନେଇ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି l ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି l ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ସବୁ ଖେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜମି ଚିହ୍ନଟ ଓ ଡିପିଆର ତିଆରି ସ୍ତରରେ ରହିଛି l ଆଗକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି l"
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସଚେତନ ନାଗରିକ ସୁକାନ୍ତ କର କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର l ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦର ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିଲେ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ l ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଅନେକ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭା ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ନାଁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଏବି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ l ବହୁ ଦିନରୁ ଏହିଭଳି ଏକ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି କରାଯିବାକୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା l"
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ତଥା କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ ଯୋଗେଶ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ l ଏଠାରେ ବହୁତ ଖେଳକୁଦର ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି l ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିଶେଷ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ l ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବେଶ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ l ଆଉ ଏହିଭଳି କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଲେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ l"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର