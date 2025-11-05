ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମଲ୍ଟି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ

ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ 120 ଏକର ଜମିରେ ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଜମି ଚିହ୍ନଟ ସରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

An international standard sports complex is coming up at Sambalpur
An international standard sports complex is coming up at Sambalpur
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2025 at 10:51 PM IST

New modern sports complex in Sambalpur ସମ୍ବଲପୁର: ଆଗକୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ l ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟ କାଇଁଷିର ରାସ୍ତାର ଯୋଗୀପାଲି ଅଥବା ଗୋଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 120 ଏକର ଜମିରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଥିବା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବ । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

An international standard sports complex is coming up at Sambalpur (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି l ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି l କେତେକ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କରି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି l ତେବେ କେତେକ ପ୍ରତିଭା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରୁନାହାଁନ୍ତି l ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅନେକ ଫୁଟବଲ, କବାଡି, ସନ୍ତରଣକାରୀ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କରି ସାରିଛନ୍ତି l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେରେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି l

An international standard sports complex is coming up at Sambalpur
An international standard sports complex is coming up at Sambalpur (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁ ନେଇ କି ଆମର ଏକ ମଲ୍ଟି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି l ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗିପାଲି ଓ ଗୋଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ l ଏହି 2ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ଭଲ ହେବ ସେଠାରେ କରାଯିବ l ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଫୁଟବଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ ତଥା ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା 100 ରୁ 120 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି ହେବ l ରାଜ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେବ l ଏନେଇ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି l ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି l ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ସବୁ ଖେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜମି ଚିହ୍ନଟ ଓ ଡିପିଆର ତିଆରି ସ୍ତରରେ ରହିଛି l ଆଗକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି l"

An international standard sports complex is coming up at Sambalpur
An international standard sports complex is coming up at Sambalpur (ETV Bharat Odisha)



ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସଚେତନ ନାଗରିକ ସୁକାନ୍ତ କର କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର l ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦର ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିଲେ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ l ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଅନେକ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭା ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ନାଁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଏବି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ l ବହୁ ଦିନରୁ ଏହିଭଳି ଏକ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି କରାଯିବାକୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା l"

An international standard sports complex is coming up at Sambalpur
An international standard sports complex is coming up at Sambalpur (ETV Bharat Odisha)



ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ତଥା କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ ଯୋଗେଶ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ l ଏଠାରେ ବହୁତ ଖେଳକୁଦର ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି l ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିଶେଷ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ l ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବେଶ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ l ଆଉ ଏହିଭଳି କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଲେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ l"



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

