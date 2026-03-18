ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଜନଗଣନା ୨୦୨୭ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର
୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ହେଉଛି ଭାରତର ୧୬ତମ ଜନଗଣନା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ୮ମ ।
Published : March 18, 2026 at 9:20 PM IST
ପୁରୀ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଜାତୀୟ ଜନଗଣନା ୨୦୨୭ ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ପୁରୀର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନଗଣନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବରେ ସେ ନିଜର ଅନନ୍ୟ ବାଲୁକାକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବେ । ସୃଜନଶୀଳ ବାଲୁକାକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସହଜ କରିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶା ରେ ଘର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଓ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ରୁ ମେ ୧୫, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗଣନା ଏପ୍ରିଲ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅନଲାଇନ୍ ସେଲ୍ଫ-ଏନ୍ୟୁମେରେସନ ତଥା ନିଜେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସୁବିଧା ରହିବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଜନସଂଖ୍ୟା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୭ରେ କରାଯିବ ।
ଜନଗଣନା ୨୦୨୭ ହେଉଛି ଭାରତର ୧୬ତମ ଜନଗଣନା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ୮ମ ଜନଗଣନା । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତି ଏବଂ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଯାହା ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଠନ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ଦେବ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଶେଷ ଜନଗଣନା ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଗତ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଜନଗଣନା ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା ।
ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ମତେ ଜନଗଣନା ୨୦୨୭ ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି । ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଜଣେ ଜଣେ ଏଥିରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର । ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା । ମୁଁ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରଥଯାତ୍ରା ସଂପର୍କିତ ସିଏସଙ୍କ ୩ୟ ବୈଠକ; ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ରେ ରଥକାଠ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ