Mother's Day 2026: ବାଳାଶ୍ରମରେ ମମତାର ମଧୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ଯଶୋଦା ମା'...
ମା'ର ପଣତ ତଳେ ସ୍ନେହ ସାଉଣ୍ଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ସେ କୋଳେଇ ନେଇଥାଏ..ମମତାର ମଧୁରେ ତା ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : May 10, 2026 at 3:26 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ମା'...ତା ପାଇଁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ପଡେନି । ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦିନ ଲୋଡା ପଡେନି । ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ମା'..ଏ ଡାକ ଯେତିକି ମଧୁର, ସେତିକି କୋମଳ । ସେ କୋମଳତା ତାର ମନକୁ ଆବୋରି ବସିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ନିଜ ସନ୍ତାନର ମୁହଁକୁ ଦେଖିପାରେ । ତା ସ୍ନେହରେ ନା ଛଳନା ଥାଏ, ନା ସ୍ୱାର୍ଥ । କେବଳ ଥାଏ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସମର୍ପଣ । ମାତୃତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ଭାବର..ପ୍ରେମର...। ସେଠି ନ ଥାଏ ଆପଣା-ପର । ଜନ୍ମ ନ ଦେଲେ କଣ ହେଲା, ତାର ପଣତ ତଳେ ସ୍ନେହ ସାଉଣ୍ଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ସେ କୋଳେଇ ନେଇଥାଏ, ମମତାର ମଧୁରେ ତା ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । ଆଜିି ବିଶ୍ୱ ମାତୃଦିବସ ଅବସରରେ ସେଇ ମା' ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିବେଦନ...
ବାଳାଶ୍ରମର ଯଶୋଦା ମା'
ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମର ଯଶୋଦା ମା' । ଜନ୍ମ ନ ଦେଲେ ବି ଏମାନଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱର କୋମଳ ପରଶ ପାଇ ବଢି ଆସିଛନ୍ତି 150 ଅନାଥ ପିଲା । ଦିନ ରାତି ଏଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହଜାର ହଜାର ପିଲାମାନଙ୍କର ମା'-ବାପା ସାଜିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ 18 ବର୍ଷ ଯାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ବାପା-ମା ନାହାନ୍ତି, ତ କାହାର ମା କିମ୍ବା ବାପା ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ମା'ମାନେ ମା ସାଜିଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମା'। ଏମାନେ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ବାଳାଶ୍ରମରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଡିଉଟି କରୁଛନ୍ତି । ଏଇ ଯଶୋଦ ମା' ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାମୁନି ପଣ୍ଡା, ବାସନ୍ତୀ ସାହୁ, ସବିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ,ପ୍ରତିମା ପତି ଓ ସରସ୍ୱତୀ କମିଳା ।
ଦିଦି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ହେଲେ ମା'ପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି
ସ୍ନେହରେ ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଦି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ମା' ପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଔଷଧ ଦେବା, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେବା, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବା, ଖାଇବା ପିଇବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଥା ମା' ପରି ଏମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି । 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ରହି ଏମାନେ ବି ନିଜ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ସାରିଲେଣି । ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ମେମାନେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ସାଉଣ୍ଟନ୍ତି । ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ଦରମାରେ ଚାକିରୀ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୋହରେ ସେ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ସେମାନେ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ଭୁଲିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଚଳାଇବାର ଚିନ୍ତା ବି ଭୁଲିଛନ୍ତି ।
ସବିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜକୁ 29 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ବାଳାଶ୍ରମରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ନିଜର ପିଲାପିଲି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ନିଜର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରତିମା ପତି 1987ରୁ ଏଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। 1985ରେ ଆସି ମଝିରେ ବାଳାଶ୍ରମ ଛାଡି ପୁଣି 2010ରୁ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ କମିଳା ।
ଆଶ୍ରମ ସହ ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଡି ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାମୁନି ପଣ୍ଡା ଓ ବାସନ୍ତୀ ସାହୁ । 2007 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ଦୁଃଖରେ ମାମୁନି ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ନିଜର ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। 2009ରେ ବାଳାଶ୍ରମରେ ନିଜର ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ବେତନରେ ଝିଅ ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଝିଅକୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି । ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ଦେଇଛି । ମାମୁନି ପଣ୍ଡା ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହନ୍ତି , "ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଆତ୍ମୀୟତା ଭରି ରହିଛି ତାହା ଶବ୍ଦରେ ବୟାନ କରି ହେବନି। 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ରହିଛି । ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ସଂଘର୍ଷ କଣ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଛି। ସବୁ ସୁଖଦୁଃଖରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ... ପିଲାମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ବି ମୋ ପାଖରେ ବସି, ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିବେ । ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ବେଳେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଏ । ବହୁତ ପିଲା ଏଇଠୁ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ଜନ୍ମିତ ପିଲା, ସେମାନେ ବି ଏଇଠି ବଡ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ..ମୋ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଅଛି, ଏଠି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେତିରି ଅଛି।"
ଦିଦିମାନେ ଆମର ବାପା..ମା'
ବାପାମା'ଙ୍କୁ ହରାଇ ଏଇ ବାଳାଶ୍ରମରେ ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି କୁପାରି ଅଞ୍ଚଳର ସୋନୁ ମାଝୀ । ମାମୁନି ଓ ବାସନ୍ତୀ ଦିଦିଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ବାପା-ମା' ଉଭୟଙ୍କ ଆଦର ପାଇଛନ୍ତି । ସୋନୁ ଏବେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି । ସୋନୁ ମାଝୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ରହୁଛି । ଏଠି ହଷ୍ଟେଲରେ କ୍ଳାସ ଅନୁସାରେ ଦିଦିମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାନ ବେଳେ ବାସନ୍ତୀ ଦିଦିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି । ଏବେ ମାମୁନି ଦିଦିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି । ଏମାନେ ନିଜ ମାଆ ଭଳି ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ, ମା' ପରି ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି। ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ, ଦିଦିମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ ଯେ ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଦିଦିମାନେ ଆମର ବାପା..ମା' ସବୁକିଛି।"
ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ଦେଲେ, ଦୁଃଖଜଞ୍ଜାଳ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ
ସେହିପରି ଆଉଜଣେ ଯଶୋଦା ମା' ବାସନ୍ତୀ ସାହୁ । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦୁଇଝିଅଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ଗୃହମାତା ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ସବୁ ଦୁଃଖଜଞ୍ଜାଳ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ । ବାସନ୍ତୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " 2009 ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ଏଇଠି ରହି ଆସୁଛି। ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝି ଆସୁଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ 17 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଭାବେ ମୁଁ ରହି ଆସିଛି । ମୋ ଜନ୍ମିତ ପିଲା ଓ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିନାହିଁ। ନିଜ ପିଲା ବି ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପର ବୋଲି କିଛି କେବେ ଭାବିନାହିଁ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି। ଏମିତି କି, ନିହାତି ଦରକାର ନଥିଲେ ଆମେ ଛୁଟି ନେଇ ନଥାଉ । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଏଇଠି ରହୁଛୁ । ବାହାରକୁ ଗଲେ ବି କେମିତି ଜଲଦି ଏଠାକୁ ଆସିବୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ବି ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ । କାହାକୁ ଟିକେ ସ୍ନେହ ମମତା ବାଣ୍ଟି ପାରୁଛୁ, ଜଣେ ଅନାଥ ପିଲାକୁ ଆମେ କୋଳେଇ ନେଇ ପାରୁଛୁ.. ଗୋଟେ ମାଆର ସ୍ନେହ ଦେଇ ପାରୁଛୁ ..ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା।"
ଏମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇ ବଡ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଇଠୁ ଯାଇ ଅନେକ ପିଲ ବଡ ହୋଇ ଭଲ ଜାଗାରେ ଚାକିରୀ କରିଛନ୍ତି । ଚାକିରୀ ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯଶୋଦା ମା'ଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି । ମମତାର ଅମୃତ ଧାରା ଢାଳିଥିବା ଏଇ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ଦିବାସରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର
