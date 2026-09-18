'ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ପଛରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଙ୍କ୍: କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ?, ମୂଳ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିବ ସମୟ'- ମନ୍ତ୍ରୀ
ମୂଳ ଖୋଜିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀ ଧରାପଡ଼ିବେ । ଏସଟିଏଫ ଓ Wildlife Crime Control Bureau- WCCB ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 18, 2026 at 5:04 PM IST
MINISTER ORANGUTANS ORIGIN, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନଲ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ସନ୍ଦେହ । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏସଟିଏଫ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ମୂଳ ଖୋଜିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀ ଧରାପଡ଼ିବେ । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ କେତେ ଦୂର ଯାଏଁ ଥିଲା, ତାର ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି । ଏସଟିଏଫ ଓ Wildlife Crime Control Bureau- WCCB ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ସେଠାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଏ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଏମିତି ନ ହେଉ, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଏ ରାକେଟକୁ ମୂଳରୁ ଓପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ଏସଟିଏଫ୍ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏବେ ସବୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କର ପୂରା ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନକୁ ରକ୍ତହୀନତା ବା ଆନିମିଆ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଜଣକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ରକ୍ତ ହୀନତା ଦେଖାଯାଇଛି । ବାକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଫଳମୂଳ ସମେତ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନମାନଙ୍କୁ ଆଇରନ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକମାନଙ୍କ ଛାତି, ପେଟ ଓ ଖପୁରୀ ଆଦିର ଏକ୍ସରେ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରକ୍ତ, ସିରମ୍ ଓ ନାସୋଫାରିଞ୍ଜିଆଲ୍ ସ୍ୱାବ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଫୁସଫୁସ ଓ ହାର୍ଟ, ଛାତି, ପେଟ ଓ ଖପୁରୀରେ, ମୁଣ୍ଡର ତାଳୁରେ କ'ଣ ଜମିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ।
ସେହିପରି ଭାବେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ରକ୍ତହୀନତା ହେବା ପରେ ଓୟୁଏଟି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାଥ ପତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ୫ ଜଣ ଶାବକ ମା'ର କ୍ଷୀର ପାଇଲେ ନାହିଁ । ତସ୍କରମାନେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ହାତରେ କ୍ଷୀର ବଟଲ ଧରେଇ ଦେଲେ । ତେଣୁ ରକ୍ତର ଅଭାବ ରହିଛି । ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଵାଦ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର । ଯେଭଳି ଭାବେ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା, ଡାଳିମ୍ବ ଓ ଆପେଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ସୁପ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନ ହେଲେ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ମିଶାଇ ଲିକ୍ୟୁଇଡ୍ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର: ରକ୍ତ ହୀନତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ; ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯାଞ୍ଚ କଲା ବୈଷୟିକ କମିଟି, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଲାଳନପାଳନ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର