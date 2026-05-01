ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବର ସାରଥୀ ଖବରକାଗଜ ହକରଙ୍କ ଅକୁହା କାହାଣୀ; ମହାବାତ୍ୟାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା ନଥିଲା, ବାହାଘର ଦିନ ପକାଇଥିଲେ ପେପର୍
ମହାବାତ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫନି । ଯେତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ନାହିଁ ପାଦ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗରେ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଗୌଣ ହୋଇଯାଏ । ରିପୋର୍ଟ- ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : May 1, 2026 at 7:40 PM IST
ନିମାପଡା: ଆଜି ମେ' ମାସ ୧ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ । ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହକ୍, ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ଦିନ । ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆ ନିଘୋଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନିଜ ନିଦକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବାର ମଙ୍ଗ ଧରିଥାଏ । ସେହି ଅନାମଧେୟ ଶ୍ରମିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଖବରକାଗଜ ହକର । ସକାଳ ୪ଟାର ଶୀତ ହେଉ କି ବର୍ଷା, ଅବା ବୈଶାଖର ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା, ଖବରକାଗଜ ହକରର ସାଇକେଲ ଘଣ୍ଟି କେବେ ଅଟକେ ନାହିଁ। ଆମେ ସକାଳର ଚା' କପ୍ ଧରି ଦେଶ-ଦୁନିଆର ଖବର ପଢିଲା ବେଳେ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲିଯାଉ ଯେ, ଏହି କାଗଜଟିକୁ ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରୁ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଶ୍ରମିକ ଦିବସ କେବଳ ଭାଷଣ ବା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଆଜି ସେହି ଖବରକାଗଜ ହକରଙ୍କ ପରି ଶହ ଶହ ଅପରିଚିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ।
ଖବରକାଗଜ ହକରଙ୍କ ଜୀବନ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କମ୍ ନୁହେଁ-
ସହରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଁ ଗହଳିର କାଦୁଅ ପଚପଚ କଚା ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ଗତି ଅବିରାମ । ଜଣେ ହକରର ଶରୀର ହୁଏତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମନୋବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ । ଚିରା ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଓ ଝାଳରେ ଭିଜିଥିବା ଗାମୁଛା ହିଁ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ । ସେ ନିଜ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦିଏ । ତା' ପାଇଁ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନାହିଁ କି ରବିବାରର ଛୁଟି ନାହିଁ। ଯଦି ଦିନେ ସେ ଖବରକାଗଜ ବାଣ୍ଟିବା ବନ୍ଦ କରେ, ତେବେ ତା' ପରିବାରର ଚୁଲି ଜଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡେ ।
ଏହି ସଂଘର୍ଷର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ହକର ଭଗବାନ ଦାଶ । ତାଙ୍କ ଜୀବନର ୪୦ଟି ବର୍ଷ ସେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, "ଖବର କାଗଜ ବାଣ୍ଟିବା ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ପେଶା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନିଶା । ୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 'ଫନୀ' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଦ ଅଟକି ନାହିଁ ।"
ଜଣେ ଶ୍ରମିକର ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଷ୍ଠା-
ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଏ । ସେ କୁହନ୍ତି, "ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କି ନାହିଁ ଆଶା ନଥିଲା । ଘରେ ବାପା-ମା' ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗରେ ସେସବୁ ଗୌଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏମିତିକି ମୋ ନିଜ ବିବାହ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସକାଳୁ କାଗଜ ପକାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ବାହାଘର ସରିବା ପରେ ପରଦିନ ପୁଣି କାଗଜ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲି ।"
ହକର ଭଗବାନ ଦାଶ କୁହନ୍ତି, "ମୋର ଖବର କାଗଜ ବାଣ୍ଟିବା 40ବର୍ଷ ହେଲାଣି । ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କହିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନାହିଁ । ଯାହା କେବଳ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଲେବର କାର୍ଡ- 6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଘରେ ଆମ ଚୁଲି ଜଳିବ।1999 ମହାବାତ୍ୟା ଯେତେ ସବୁ ବାତ୍ୟା ହୋଇଛି ଏମିତିକି ଫନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ମାନେ କିଏ ଆସିଥାନ୍ତି କି ନ ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବାତ୍ୟାରେ ଆସିଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ମହାବାତ୍ୟାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି କି ଆଶା ମଧ୍ୟ ନ ଥିଲା । ଘରେ ବାପା, ମା' ମରିକି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ମୋ ନନା, ବୋଉ ମରି ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ବିବାହ ଦିନ କାଗଜ ପକାଇ ବିବାହ ହେବାକୁ ଗଲି ଏବଂ ବିବାହ ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି କାଗଜ ପକାଇବାକୁ ।"
କୋଭିଡ ପରେ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର-
କୋଭିଡ-୧୯ ସମୟରେ ଖବରକାଗଜ ହକରମାନେ 'ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା' ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୧୯ ଜଣ ପେପର ହକରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ 'ଲେବର କାର୍ଡ' (Labor Card) ସହିତ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ହକରମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଷାଦର ବିଷୟ ହେଉଛି, କୋଭିଡ ସରିବା ପରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ।
ଅନେକ ହକର ଆଜି ବି ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ବୋଝ ବଢ଼ୁଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଭଳି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମଣୁଛନ୍ତି।
ରାତି ସରିଯାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଉଁଟିବାରେ-
ହକରମାନେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାର, ଦୁଇ ଓଳି ଭଲରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାର । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ରାତି ସରିଯାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଉଁଟିବାରେ । ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଯାଏ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରରେ ପେଶି ହୋଇଯାନ୍ତି । ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ପେପର ପଢ଼ିବା ସଂଖ୍ୟା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ହକରମାନେ ନିଜର ପ୍ରାୟୋଗିକତା ହରାଇ ନାହାନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅବହେଳା-
ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ଧରଣୀଧର ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ବିଶେଷ କରି ଗତ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ହକର ଅଛନ୍ତି ଗାଁଗାଁ ରେ ଖରା, ବର୍ଷା,ଶୀତରେ ଘର ଘର ବୁଲି କି ପେପର ଦେଉଛନ୍ତି ହକର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ବିଷେଶକରି କୋଭିଡ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ।" ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ହକର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପେଷାଦାର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କୁହନ୍ତି, "ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ଦୁଃଖର କଥା ଯଦି ଆଜି ଖବର କାଗଜ ଚାଲୁଛି ତାର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ହକରମାନେ । ଯଦି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବେ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତରେ ଖବର କାଗଜ ଚଲନ୍ତା ନାହିଁ । ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି କେବେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । କୋଭିଡ ସମୟରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ । ସେବେ ଠାରୁ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା