ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦିବସ; ସ୍ଥାନୀୟ ପଦକ୍ଷେପରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଭାବ, ଜୈବ ବିବିଧତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ
ଓଡ଼ିଶା ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦିବସ। ଯୋଗଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 23, 2026 at 3:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଲୋକ ସେବା ଭବନର ଷ୍ଟେଟ୍ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 'ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦିବସ' ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ 'ସ୍ଥାନୀୟ ପଦକ୍ଷେପର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଭାବ' । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ । ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ, ହାତୀ କରିଡର ସୁରକ୍ଷା, ଭିତରକନିକାରେ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅଲିଭ୍-ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା, ହେନ୍ତାଳ ବନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ସମୁଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ବନ ସୁରକ୍ଷା, ବନାଗ୍ନି ପୂର୍ବ ସଚେତନତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାକୁ 'ଲୋକ କୌନ୍ଦ୍ରିକ ସଂରକ୍ଷଣ ମଡେଲ୍' ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହା, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜୁଛି । ଭିତରକନିକା ସହିତ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ଆହୁରି ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ।"
ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ବିତର୍କ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ବନ ସର୍କଲରୁ 8 ଜଣଙ୍କୁ 'ଜୈବ ବିବିଧତାର ଅଭିଭାବକ' ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁମାନେ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅପୂର୍ବ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 2 ଜଣଙ୍କୁ 'ଜୈବ ବିବିଧତାର ଚାମ୍ପିଅନ' ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 'ଓଡ଼ିଶାର ଆଦ୍ର ଭୂମିରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା', 'ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର କାହାଣୀ', ଓଡ଼ିଶା ଜୈବବିବିଧତା ବୋର୍ଡର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରିପୋର୍ଟ (୨୦୨୫-୨୬) ଏବଂ ବୋର୍ଡର ମୁଖପତ୍ର 'ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗସ ଅଫ ବାଇଓଡାଇଭର୍ସିଟି' ସହିତ ମୋଟ ୪ଟି ପ୍ରମୁଖ ପୁସ୍ତକ ଓ ରିପୋର୍ଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜୈବ ବିବିଧତା ପରିଚାଳନା ସମିତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହାସହ ‘ପିବିଆର୍ ମାନୁଆଲ’ ଏବଂ ‘ସ୍ଥାନୀୟ ଜୈବବିବିଧତା ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀ’ ପୁସ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
