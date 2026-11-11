ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏଥର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବୋଟ, ଓରମାସ ଭଳି ମିଶନ ଶକ୍ତିର 110ଟି ଷ୍ଟଲ
ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଚିଛି । ପ୍ଲଟ ଆବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 11, 2026 at 12:06 PM IST
କଟକ: ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ବୋଟ । ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ବୋଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଓରମାସ ଭଳି ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି
ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର 110 ଟି ଷ୍ଟଲ କରାଯାଇଛି । ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର କମ ସମୟ ଥିବାରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଚିଛି । ପ୍ଲଟ ଆବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ଲଟ ବାଣ୍ଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି । ଆଉ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ପଡିଆରେ ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନେଉଛନ୍ତି ।
ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଓରମାସର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସରିଲାଣି । କେବଳ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଅଛି । କଳାକାର ମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରି ଥିବାବେଳେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୈନିକ 3 ଜଣ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । କଟକ ଇନ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ରହିବ । କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ସେହିପରି ଦୋଳି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନଭେମ୍ବର 24ରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା
ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା 2026 । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା ୧୦ ତାରିଖରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଲାମୀ ବା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅକ୍ସନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାପରେ ୧୧ ଓ ୧୨ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯିବ। ଏହି ପଞ୍ଜିକରଣ ପରେ ୧୩ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିଲାମୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫୋକସରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ; ବାଲିଯାତ୍ରା ଖାଇବା ଷ୍ଟଲରେ ରହିବ ଶାଳ ପତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍, ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ୧୦ରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଲାମୀ, ଶେଷ ହେଲାଣି 1500 ପ୍ଲଟର ପଞ୍ଜିକରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ