ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ: ଛଡାଇ ନେଉଥିଲେ ଚେନ୍, 6 ଲୁଟେରା ଗିରଫ
ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଆଦି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଚେନ୍ ଲୁଟୁଥିଲେ ଏହି ମହିଳା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ । ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ।
Published : March 6, 2026 at 1:53 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । ଧରା ପଡିଲା ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଚେନ୍ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଆଦି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଚେନ୍ ଲୁଟୁଥିଲେ ଏହି ମହିଳା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ । ଏହି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଚେର କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ ପଡୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଦି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା । 12 ବର୍ଷ ଧରି ସାରା ଓଡିଶାରେ ଲୁଟ୍ ଚଳାଇଥିଲା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ । ପରିଶେଷରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 6 ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ 5ଟି ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍:
ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଫେବୃଆରୀ 22ରେ କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ଏହି ଲୁଟେରା ମହିଳା ମାନେ ମହିଳା ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 80 ଗ୍ରାମର 5ଟି ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ମୋଟ 6 ଜଣ ମହିଳା ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 50 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ସୁନା, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଛି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି ବୋଲି ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଚତୁରତାରେ ଲୁଟୁଥିଲେ ମହିଳା:
ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଲୁଟିବାର ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଏହି ମହିଳା ଲୁଟେରାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବେଶଭୂଷା ଧାରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗହଳିରେ ମିଶି ଯାଉଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା ।
ନକଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର:
ମହିଳାମାନେ ପୋଲିସକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ଡାଏରୀ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳା ସମାଗମ ବା ଯାତ୍ରା ହେବାର ଅଛି, ସେ ସବୁର ସୂଚନା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ରହିଛି l ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା, ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେଉଥିବା ମାଘମେଳା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଧରିନେଲା ପୋଲିସ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏସପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମହିଳା ଲୁଟେରା ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହି ମହିଳା ଲୁଟେରାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର 16ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଲୁଟ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ଡାଏରୀରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ମହିଳାମାନେ ନକଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ । ଏହି ରେକେଟ ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର