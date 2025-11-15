ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦାଫାସ, ଦୁଇ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗିରଫ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦାଫାସ, ଦୁଇ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗିରଫ (ETV BHARAT ODISHA)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ସାଜି ଶନିବାର ଦୁଇ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ (SCU) ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋକାଯାଇଛି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, "ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପାଇବା ପରେ ଗ୍ରାହକ ସାଜି ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। କଳାବଜାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ କାରବାଇନର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ପୋଲିସ ବହୁତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି ଡିଲ୍ କରିଥିଲା । ଏହି ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀ ଓ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅସ୍ତ୍ର ସହ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଥିଲା", ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ . ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗିରଫ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ କାରବାଇନ୍, ପାଞ୍ଚଟି ସେମି-ଅଟୋମେଟିକ ପିସ୍ତଲ, ନଅଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଓ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ । (ETV BHARAT ODISHA)
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବିହାର ମୁଙ୍ଗେରରୁ ଅସ୍ତ୍ର କିଣି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶି ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏହି ଦଳର ମୁଖିଆ ଏଯାବତ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ, କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବିହାର ପୋଲିସ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଅନ୍ୟ ଆସାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ପୋଲିସ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସମୂଳେ ଧ୍ବଂସ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି, ବୋଲି ସିଂ କହିଛନ୍ତି।
