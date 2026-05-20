କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ହାତରେ ଆନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା ବାଇକ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, 44 ଗାଡି ଜବତ
Published : May 20, 2026 at 5:40 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବାଇକ୍ ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଲିସ ମୋଟ ୪୪ଟି ଚୋରି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି ଆନ୍ତଃ-ଜିଲ୍ଲା ବାଇକ୍ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ର ୬ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଧର୍ମଗଡ ସବଡ଼ିଭିଜନ ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହେଉଥିବା ନେଇ ଗତ ମେ ୧୩ରେ ଜୁନାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ।
6 ଗିରଫ, 44 ବାଇକ ଜବତ:
ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଆହୁରି ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ । ଏହା ସହ ୪୪ ମୋଟର ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରି ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ...
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାକେଟ୍ରେ ଆଉ କାହାର ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ପୋଲିସର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଜୁନାଗଡ଼ ଗନ୍ତାୟତପଡାର ସୂରଜ କୈବର୍ତ୍ତ ଓ ପବନ କୈବର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଆକାଶ କୈବର୍ତ୍ତ । ଜୁନାଗଡ ଥାନା ହିଞ୍ଜଲିବାହାଲି ପଡାର ଆଲୋକ ବାରିକ ଓ ମୁଣ୍ଡରାଗୁଡା ଗାଁର ଚାନ୍ଦ ନାଏକ ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ନକଟିଗୁଡାର ସମୀର ଦୁର୍ଗା ବୋଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବରକୋଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ୧୩ ତାରିଖରେ ଜୁନାଗଡ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହେଲା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜୁନାଗଡ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ, ୧୩ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାନେ ୧୪ଟି ଗାଡ଼ି ଧର୍ମଗଡ ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ । ଜୁନାଗଡ, ଧର୍ମଗଡ, କୋକସରା ଓ ଆମ୍ପାଣି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମାନେ ୪୪ଟି ବାଇକ୍ ଚୋରି କରିଥିଲେ । ୩ ଜଣ ମିଶି ଚୋରି କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଯ ୩ ଜଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି