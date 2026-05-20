ETV Bharat / state

କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ହାତରେ ଆନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା ବାଇକ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, 44 ଗାଡି ଜବତ

କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା । ବାଇକ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ ସହ ୪୪ଟି ବାଇକ ଜବତ ।

BIKE lOOT GANG
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 20, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବାଇକ୍ ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଲିସ ମୋଟ ୪୪ଟି ଚୋରି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି ଆନ୍ତଃ-ଜିଲ୍ଲା ବାଇକ୍ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ର ୬ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ।

କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା ବାଇକ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ ସହ ୪୪ଟି ବାଇକ ଜବତ (ETV Bharat Odisha)

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଧର୍ମଗଡ ସବଡ଼ିଭିଜନ ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହେଉଥିବା ନେଇ ଗତ ମେ ୧୩ରେ ଜୁନାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ।

BIKE lOOT GANG
୪୪ଟି ବାଇକ ଜବତ (ETV Bharat Odisha)

6 ଗିରଫ, 44 ବାଇକ ଜବତ:

ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଆହୁରି ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ । ଏହା ସହ ୪୪ ମୋଟର ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରି ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

BIKE lOOT GANG
ନାଗରାଜ ଦେବରକୋଣ୍ଡା (ETV Bharat Odisha)

ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ...

ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାକେଟ୍‌ରେ ଆଉ କାହାର ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ପୋଲିସର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଜୁନାଗଡ଼ ଗନ୍ତାୟତପଡାର ସୂରଜ କୈବର୍ତ୍ତ ଓ ପବନ କୈବର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଆକାଶ କୈବର୍ତ୍ତ । ଜୁନାଗଡ ଥାନା ହିଞ୍ଜଲିବାହାଲି ପଡାର ଆଲୋକ ବାରିକ ଓ ମୁଣ୍ଡରାଗୁଡା ଗାଁର ଚାନ୍ଦ ନାଏକ ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ନକଟିଗୁଡାର ସମୀର ଦୁର୍ଗା ବୋଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।



ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବରକୋଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ୧୩ ତାରିଖରେ ଜୁନାଗଡ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହେଲା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜୁନାଗଡ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ, ୧୩ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାନେ ୧୪ଟି ଗାଡ଼ି ଧର୍ମଗଡ ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ । ଜୁନାଗଡ, ଧର୍ମଗଡ, କୋକସରା ଓ ଆମ୍ପାଣି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମାନେ ୪୪ଟି ବାଇକ୍ ଚୋରି କରିଥିଲେ । ୩ ଜଣ ମିଶି ଚୋରି କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଯ ୩ ଜଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରବିଚାଷ ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ୫୬ ହଜାର ଚାଷୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଲେ ଘେରାଉ

ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି LPG ଗ୍ୟାସ, ଜୁନାଗଡରୁ 64 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ



ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

ବାଇକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚୋର ଗିରଫ
କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ
KALAHANDI SP
KALAHANDI BIKE THEFT GANG
INTER DISTRICT THIEF GANG

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.