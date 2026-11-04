ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ TPCODL ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ
୩୧୫୫ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଛଟେଇ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପୁଣି ବିବାଦ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଓ ସେବାକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 4, 2026 at 7:31 PM IST
TPCODL contractual worker protest, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଘର ଆଲୋକିତ ହେଉଛି, ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ । ୧୪ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିବା ପରେ ଛଟେଇ ଆଶଙ୍କା, ୩୧୫୫ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଛଟେଇ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପୁଣି ବିବାଦ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଓ ସେବାକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ । ଏସବୁକୁ ନେଇ ଏବେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି 'ଟାଟା ହଟାଅ, ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚାଅ' ଆନ୍ଦୋଳନ ।
୩୫ ଦିନର ଧାରଣା ପରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ସାମୂହିକ ଆମରଣ ଅନଶନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା । ୨୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ, ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ । ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରିର ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବିକା, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱର ।
ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଛଟେଇ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ମଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି କାହିଁକି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଓ TPCODL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ । ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ସରକାର କେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଟାଟା ପାୱାର କେବେ ନିଜ ପକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବିକା ସହ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ତାହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ।
ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି । ଅସ୍ଥାୟୀ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ । ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ୧୪-୧୫ ବର୍ଷ ହେବ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଛଟେଇକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ । ମାସେ ହେବ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଟାଟାର ମନମୁଖୀ ଛଟେଇକୁ ବିରୋଧକରି ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରଇକରେ ବସିଛୁ । ଆମର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟାଟା ହଟୁ ନହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ବସି ରହିବୁ । ଆମର ଦାବି ଛଟେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ । ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ଆପଣାଇଛି ଟାଟା ପାୱାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କୁମାର ନାୟକ ।
ସରପଞ୍ଚ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ କେବଳ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ୨୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ଆୟୋଜକଙ୍କ ଦାବି । ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସର ଏବେ ଶ୍ରମିକଙ୍କଠାରୁ ଗାଁ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ।
ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟାଟା ପାୱାରର ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଡ଼ାଯାଉଛି, ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଟାଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଶୋଷଣ କରୁଛି ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ତାହା ଅସହ୍ୟ । ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବିଜୁଳି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି । ଦାବି ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇନ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟାଟା । ତେଣୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ହଟାଇବାକୁ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଙ୍ଗରସିଂର ସରପଞ୍ଚ, ଲାବଣ୍ୟ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ; ଲାଗୁ ହେବ ଏସମା, ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାତି ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ରାଜଧାନୀ, ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ OPTCLକୁ ମେୟରଙ୍କ ତାଗିଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର