ଚିଲିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା; ମୂହାଣ, ଚ୍ୟାନେଲ ଖନନ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ
ଚିଲିକା ମୂହାଣ ଖନନ, ପାଣି ଚ୍ୟାନେଲର ଖନନ, ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚିଲିକା ହେଉଛି ଆମ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଭଣ୍ଡାର । ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରିବାକୁ ହେବ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଚିଲିକାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା । ଚିଲିକା ମୂହାଣ ଖନନ, ପାଣି ଚ୍ୟାନେଲର ଖନନ, ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବୈଠକରେ ଚିଲିକାର ଉନ୍ନୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଚିଲିକା ହେଉଛି ଆମ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଏକ ଭଣ୍ଡାର । ଚିଲିକାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଚିଲିକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏହାର ମୂହାଣ ଖୋଳାଯିବା । ଚିଲିକାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପାଣି ଚ୍ୟାନେଲର ମଧ୍ୟ ଖନନ କରାଯିବା । ଚିଲିକାର ମୁଖ୍ୟ ପାଣି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ବାଲୁଗାଁ ଚ୍ୟାନେଲ, ମଗରମୁଖ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ପାଲୁର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଖୋଳାଯାଇ ମାଟି କଢ଼ାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଓ ଗବେଷଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚିଲିକାର ଲବଣାଂଶରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ । ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ୫ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ ।
ଚିଲିକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀ ଉତ୍ସବ, ସି-ଫୁଡ ଉତ୍ସବ, ବୋଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଲାଇଟ ହାଉସ ସ୍ଥାପନ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ଚିଲିକା ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଲୁଣି ହ୍ରଦ । ଶୀତକାଳୀନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭୂ-ସ୍ୱର୍ଗ । ୨୦୦୦ ମସିହା ପରଠାରୁ ଚିଲିକାର ମୂହାଣ ଆଉ ଖୋଳାଯାଇନାହିଁ । ଫଳରେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜୈବ ସମ୍ପଦ ଧିରେ ଧିରେ କମି ଯାଉଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ବୈଠକରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା, ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
