ETV Bharat / state

ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସମନ୍ୱିତ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ରୋଡମ୍ୟାପ୍‌, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗକୁ ନୋଡାଲ ବିଭାଗ ଭାବେ ମନୋନୀତ

ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ:ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

blue economy
ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 7:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବିକଶିତ ହେବ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ବା ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମୀ (Blue-Economy) । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସମନ୍ୱିତ ରୋଡମ୍ୟାପ୍‌ । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗକୁ ନୋଡାଲ ବିଭାଗ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ।

ଗ୍ଲୋବାଲ ସମିଟ୍ ଅନ୍ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମୀ:

ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ ଓ ୧୪ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ସଂପର୍କିତ ବୈଶ୍ୱିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବା 'ଗ୍ଲୋବାଲ ସମିଟ୍ ଅନ୍ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମୀ-୨୦୨୬'ର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

Integrated Blue Economy Roadmap to be prepared Fisheries and Animal Resources Development Department Named nodal Agency
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସମନ୍ୱିତ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ରୋଡମ୍ୟାପ୍‌ (ETV Bharat)

ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ସମୁଦ୍ର ସଂପଦକୁ ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଛି । ଓଡିଶା ପାଇଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ୫୭୫ କି.ମି ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ରହିଛି । ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମୀ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଏକ ସଂଯୋଜିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଓ ସମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିରନ୍ତର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି, ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ।


ସମନ୍ୱିତ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ରୋଡମ୍ୟାପ୍:
ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗକୁ ନୋଡାଲ ବିଭାଗ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସାମୁହିକ ପ୍ରୟାସରେ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସଂପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସଂପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସଂପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସମେତ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜଳ ସଂପଦ, ଶକ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।

ବିସିକେଆଇସି:

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ନଲେଜ ଇନୋଭେସନ କ୍ଲଷ୍ଟର (Bhubaneswar City Knowledge Innovation Cluster)ବା ବିସିକେଆଇସି ନଲେଜ ପାର୍ଟନର ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିବ । ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା, ଭାଗିଦାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏକ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମୀ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରୟାସର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯିବ । ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ଆନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଓ ବାୟୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉଦ୍ୟୋଗ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ 'ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଗ୍ରୁପ' (Technical Advisory Group) ଗଠନ କରାଯିବ ।

ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ହବ ବା ବି-ହବ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ବିକାଶ କରିବା, ରପ୍ତାନୀ ଓ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରିମ୍ପ ମିଶନ (Odisha Shrimp Mission), ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ବା ଡିପ ସି ଫିସିଂ ମିଶନ, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରବାଳ ସୃଷ୍ଟି, ସମୁଦ୍ର ଆଧାରିତ ମାଛ ଚାଷ, ସି-ୱିଡ ଚାଷ, ଫିସର ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ ମୋବାଇଲ ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ଓ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିତି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଧାମରା, ପାରାଦ୍ବୀପ, ଚାନ୍ଦିପୁର ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦରର ଆଧୁନିକୀକରଣ, ଫିସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟର, ହାଇଜେନିକ ହୋଲସେଲ ମାର୍କେଟ, ସମନ୍ୱିତ ଆକ୍ୱା ପାର୍କ ଓ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ, କଙ୍ଗଡ଼ା ହ୍ୟାଚେରୀ ଆଦି ସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।



ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିପରି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବା, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଯୋଗଦାନ ସଂପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରୁ ଜଣେ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସିଏଜି, ଅର୍ଥନୀତିର ମଧ୍ୟମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି

ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ବାନ୍ ସମ୍ମିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬; 'ଖଣି ସହିତ ଜ୍ଞାନ-ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ’- ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA BLUE ECONOMY
GLOBAL SUMMIT ON BLUE ECONOMY
CHIEF SECRETARY ANU GARG
ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମୀ
BLUE ECONOMY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.