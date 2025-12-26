ହଜିଗଲାଣି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି.. ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ କାର୍ଡ ବଦଳରେ ଏବେ ମୋବାଇଲରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା... ଦରଦ ନ ଥିଲେ ବି କାମ ଚଳୁଛି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାନୁଆରି 1 ତାରିଖ । ଏହା ଏକ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଭାବନା। ଏହା ହେଉଛି ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତି ଫରୁଆ । ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ମନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲାସ ଆସିଯାଏ । ଏ ଉଲ୍ଲାସକୁ କୌଣସି ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । କିନ୍ତୁ ଆଜି କାଲିକା ନୂଆବର୍ଷ ଏମିତି ଭାବନାଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ । ଦିନେ କାଗଜ ଓ ଲେଖନୀରେ ସୀମିତ ଥିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ । ଭଳିକି ଭଳି ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ସେଥିରେ ଲେଖାଥିବା ମନଲାଖି ବାର୍ତ୍ତା..କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀରେ ଲେଖୁଥିଲା । କାହାର ଲେଖା ବା କଥା କେତେ ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତାର ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲୁଥିଲା । ଅତୀତର ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷର ତାପର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କାଲିକା ଯୁଗରେ ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ । ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲକୁ ମୋବାଇଲ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠା ଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି କେତେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ତାହା ନଜର ପକାଇବା…
ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ କାର୍ଡ.. ଖୋଲିଦେଲେ ମନ ଭିଜିଯିବ..ଆଖି ବତୁରି ଯିବ..
ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ କହିଲେ କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କାଗଜର ଫର୍ଦ ଆଖିଆଗକୁ ଚାଲି ଆସେ। ହେଲେ ଏବେ ଯୁବପୀଢ଼ିମାନେ ଆଧୁନିକତା ଆଡକୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି । ନବବର୍ଷରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ୍ କାର୍ଡ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ । ଏବେ ନବବର୍ଷକୁ କେକ୍ କାଟି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି । କିଏ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛାବାର୍ତ୍ତା ଜଁଣାଉଛି, କିଏ ପୁଷ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । କିନ୍ତୁ କମ ପଇସାର ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ କାର୍ଡ ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖାଥିବା ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ସାତ ସପନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ।
ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଲ ଗୋଲ.. ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ ଯାଉଛି କବାଟ ଖୋଲ…।
କଦଳୀ ପତର ଫଟା..ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର ଟାଟା..
ସାରୁ ପତରରେ ପାଣି ପଡିଗଲେ ପାଣି ହୁଏ ଟଳମଳ..
ତୁମ କଥା ମୋର ମାନେ ପଡିଗଲେ ଆଖି ହୁଏ ଛଳ ଛଳ
ଏମିତି ଅନେକ ଦରଦୀ ବାର୍ତ୍ତା..। ଥରେ ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ କାର୍ଡକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଯେମିତି ଭିଜିଯିବ ମନ..ବତୁରି ଯିବ ଆଖି । ସେତିକି ନୁହେଁ, କାର୍ଡରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏପରିକି ମନ ପସନ୍ଦର କିଛି ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କ ଫୋଟୋ ଖୁବ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡକଥା ହେଲା, କିଏ ପ୍ରଥମେ ଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ।
ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି । ଯଦିଓ ସେଦିନର ଭାବ ଓ ଆବେଗ ସେଥିରେ ନାହିଁ ତଥାପି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିଛି । ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ତା ବଦଳରେ ନବବର୍ଷରେ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିବା ନାଁରେ କେକ କାଟିବା, ମିଠା ଖୁଆଇବା ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ଦେବା ଯାହା ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟି ଯାଇଛି ।
ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି, ଧୂପ ଲଗାଇ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି
ବରଗଡ ବ୍ରିଟ କଲୋନର ସୁଲତା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘର । ତାଙ୍କ ଘରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନର ପାରମ୍ପରିକ ମହକ ଏବେ ବି ରହିଛି । ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଗ୍ରୀଟଙ୍ଗ୍ସ । ପରିବାର ସହସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାପା-ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘରକୁ ସଜାଇଥାନ୍ତି । ବାପା-ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖନ୍ତି । ଟେବୁଲକୁ ଫୁଲ, ଫଳ, ଚକଲେଟ, ମିଠାରେ ସଜାଯାଇଥାଏ । ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିବା ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସକୁ ରଖନ୍ତି । ରାତି ଠିକ 12ଟା ବାଜିଲେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି, ଧୂପ ଲଗାଇ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି । ପରିବାରର ସବୁ ସହସ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଓ ତା ପରେ ବାପା-ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ମୁଣ୍ତିଆ ମାରିଥାନ୍ତି । ତା ପରେ ସାନମାନେ ବଡମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି । ଶେଷରେ ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ସୁଲତା ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତି, 'ଆଜି ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି ।'
ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ୍ କାର୍ଡ ବହୁତ ଦାମ..ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ଠିକ୍
ତେବେ ଏନେଇ ରମାଦେବୀ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢ଼ୁଥିବା ଶୀତଲ ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ କାର୍ଡ ଦେଉଥିଲେ । ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଆଉ ନାହିଁ । ନୂଆ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ମୋବାଇଲରେ ପଠାଯାଉଛି । ଯାହା ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି । ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏବେ ଦେଖିଲି, ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ୍ କାର୍ଡ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଦାମ ରହିଛି । ଏହାକୁ କିିଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶୀତଲ ।
ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଦେଉଛି ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ୍ କାର୍ଡ
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ପ୍ରତୀକ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ୍ କାର୍ଡର ଚାହିଦା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପିଲା ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ୍ କାର୍ଡ ଦେଉଛି, ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ କରିଥାଏ । ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବଡ ଦିନ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା କାର୍ଡ ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ବାଣୀ ବିହାର ନିକଟରେ ଗିଫ୍ଟ ଦୋକାନ କରିଥିବା ଆଶିଷ କୁହନ୍ତି, ଜନ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କମିଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ୍ କାର୍ଡ କିଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ କାର୍ଡ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଡ ଯେପରିକି କି ମିସ ୟୁ କାର୍ଡ, ସରି କାର୍ଡ, ଆନିଭାର୍ସରୀ କାର୍ଡ, ମ୍ୟାରେଜ କାର୍ଡ ଆଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଡ ରହିଛି । ପୂର୍ବ ଭଳି କାର୍ଡ ବିକ୍ରି ହେଉନି। ଏବେ ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ୍ କାର୍ଡ କିଣିବାକୁ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୋକାନୀ କହିଛନ୍ତି ।
