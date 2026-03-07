ETV Bharat / state

ସମାଜ ସେବା ଜୀବନର ବ୍ରତ; ପରିବାରକୁ ପଛ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କଟୁଛି ଦିନ, ରୋଗୀ ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତି ନିଜର ଦରମା

'ବିଶ୍ଵ ମହିଳା ଦିବସ'ରେ ଜାଣନ୍ତୁ 'ଶାନ୍ତି ଦିଦି'ଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚିତ ।

Inspiring Act of Kindness
ଅସହାୟଙ୍କ ଆଶା 'ଶାନ୍ତି ଦିଦି' (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 7, 2026 at 8:12 PM IST

Updated : March 7, 2026 at 8:34 PM IST

କଳାହାଣ୍ଡି: 2028 ମସିହା କଥା । ସେ ମେଡିକାଲକୁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ରକ୍ତର ଅତି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥିଲା । ନର୍ଲା ଚାରିଛକରେ ଅନେକ ଳୋକଙ୍କୁ ଗୁହାରୀ କରିଥିଲି ହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ । ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସହଯୋଗରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଇଥିଲେ । ହେଲେ ପାଖ ବେଡରେ ଥିବା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କର ରକ୍ତ ନମିଳିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ସେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ସେବାରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହିଁନ୍ତି । ସେ ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଳିଶିର୍କା ଗାଁର ଆଶାକର୍ମୀ ଶାନ୍ତି ମାଝୀ ।

ଅସହାୟଙ୍କ ଆଶା 'ଶାନ୍ତି ଦିଦି' (ETV Bharat Odisha)

ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଖାଲି ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସର ଅବସରରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପରିବାରକୁ ପଛ କରି ସମାଜ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ 'ଶାନ୍ତି ଦିଦି'। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଶା ଦିଦି ଶାନ୍ତି । ସମାଜ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ବାରା ସେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏକାଡେମୀ, ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

କିଏ ଶାନ୍ତି ମାଝୀ-

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଳିଶିର୍କା ଗାଁର ମହିଳା ଶାନ୍ତି ମାଝୀ । ନାଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି । ଗରିବ ଓ ଅଭାବୀ ମଣିଷଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି । ଯଥା ସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢାଇଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷ୍ୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ କେମିତି କେହି ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନବରତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ।



କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଳକ୍ କୁର୍ଲୁପଡ଼ାରେ ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଠିଲେ । ପରେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ NIOS ମାଧ୍ୟମରେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ । ଶାନ୍ତି ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଓ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ଆଉ ସ୍ବାମୀ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି । ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚଳିଯାଏ ।

asha worker shanti Majhi
ଅସହାୟଙ୍କ ଆଶା 'ଶାନ୍ତି ଦିଦି' (ETV Bharat Odisha)

ସମାଜ ସେବା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ-

ଶାନ୍ତି ମାଝୀ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସମାଜ ସେବା କରିବାର ସ୍ଵପ୍ନ ନେଇ ବଢ଼ିବା ଭିତରେ ପାଠ ପଢା ସାରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଵିଵାହ କରି ଦେଇଥିଲେ । ବିବାହ ପରେ ସେ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଆଶାକର୍ମୀ ଭବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି । ଦିନେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ଜାଣି ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ କରି ସେହି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇପାରିଥିଲେ । ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି କରିବାର ଆଶା ।

"ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲି । ସେହି ଆଧାରରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଶାକର୍ମୀ ଭାବରେ ଚୟନ ହୋଇକି ଏହି ଉଳିଶୀର୍କା ଗାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି । ଛୋଟବେଳେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ବାପା ମା ତ ନ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବାହାହେଲା ପରେ ବି ଭଉଣୀ ସମାଜସେବା କରି ଭଲ କାମ କରିବ । ୨୦୦୬ ମସିହାରୁ ମୁଁ ଆଶାକର୍ମୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆସୁଛି ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଏବଂ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା ନର୍ଲା ଚାରିଛକରେ ମୁଁ ଅନେକ ଳୋକଙ୍କୁ ଗୁହାରୀ କରିଥିଲି ହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ । ପରେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସାହାଯ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ କରିପାରିଥିଲି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ମୁଁ ଜୀବନ ତମାମ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଶା ଦିଦି ଶାନ୍ତି ମାଝୀ ।

asha worker shanti Majhi
ଅସହାୟଙ୍କ ଆଶା 'ଶାନ୍ତି ଦିଦି' (ETV Bharat Odisha)

ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରୁ ସମାଜ ସେବା-

ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାସହ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏହାସହ ଅଭାବୀ ମଣିଷଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ ସହ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସେ ବେଶ ତତ୍ପର । ନିଜର ମାସିକ ବେତନ ୭୦୦୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଉସ୍ୱର୍ଗ କରି ଦିଅନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଦିଦି । ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡିଥିବା ଳୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରନ୍ତି ସେ । ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ଧରି ଅନବରତ ନିଜେ ରକ୍ତ ଦାନ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ୫୦୦୦ ହଜାର ଳୋକଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତାରେ ଅଧିକ ସମୟ, ପରିବାର ପ୍ରତି ଦିଅନ୍ତି କମ ସମୟ-

ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି । ଏ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଏତେ ବୁଡିଯାଆନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମୟ ବହୁତ କମ କହିଲେ ଚଳେ । ତାଙ୍କର ଏହି ସମାଜସେବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଦିଦି ।

ଆଶା ଦିଦି ଶାନ୍ତି ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଏ ଏବଂ ପରେ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦିଏ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହମତିରେ ହିଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକରୀ ଆସୁଛି ।"

asha worker shanti Majhi
ଅସହାୟଙ୍କ ଆଶା 'ଶାନ୍ତି ଦିଦି' (ETV Bharat Odisha)

ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଏହାସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏହାସହ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ଏପରିକି କେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି ।"

ସେବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ-

ସମାଜ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ବାରା ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଦିଦି । ଏହାସହ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏକାଡେମୀ, ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସେ ସମାଜ ସେବା (ନାରୀ ଜାଗରଣ, ସଶକ୍ତିକରଣ, କୁ-ସଂସ୍କାର ବିଲୋପ ତଥା ଜନଜାତି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ) ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ବିତୁଛି ଦିନ-

ସମାଜ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିଥିବା 'ଶାନ୍ତି ଦିଦି'ଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାଁନ୍ତି ସରକାର । ଆଜିବି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ମନରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ । ଘର ଘଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଅନେକ ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି ।

asha worker shanti Majhi
ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ବିତୁଛି ଦିନ (ETV Bharat Odisha)


ଆମ ଶାନ୍ତି ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି-

ଉଳିଶିର୍କା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଦାମିନି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଶାନ୍ତି ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି , ଯାହାକୁ ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି । ଏହାସହ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଦିନ ହଉ କି ରାତି କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ ସେ ଆସନ୍ତି ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।"

ପେଶାରେ ଆଶା ଦିଦି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ରହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ-
ସେପଟ ଏନେଇ ସର୍ଗୀଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ବିଜୟ ବୁଦ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଉଲିଶୀର୍କା ଗାଁର ଶାନ୍ତି ମାଝୀ ଆମେ ଜାଣିବା ଦିନଠାରୁ ଳୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଗରିବ ଅସହାୟ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ରକ୍ତ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାନ୍ତି । ଦିନ ହେଉ କି ରାତି ସେ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉସ୍ଵର୍ଗ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପେଶାରେ ଆଶା ଦିଦି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସେ ରହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେତେବେଳ ବି ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଖବର ପାନ୍ତି ସେ ବାହାରି ପଡନ୍ତି ଓ ନିସ୍ବାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେବା କରନ୍ତି । ପେଶାରେ ଆଶା କର୍ମୀ ହେଲେ ଜଣେ ମା ଭଳି ସେ ସେବା କରନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସେ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।"

asha worker shanti Majhi
ଅସହାୟଙ୍କ ଆଶା 'ଶାନ୍ତି ଦିଦି' (ETV Bharat Odisha)

ଆଜିର ନାରୀ ସଶକ୍ତ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି । ନାରୀ ଆଜି ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ ବରଂ ଶବଳା ହୋଇ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା । 'ଶାନ୍ତି ଦିଦି'ଙ୍କ ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ଜୀବନରୁ ଏହା ପ୍ରତୀୟମାନ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : March 7, 2026 at 8:34 PM IST

