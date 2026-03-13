ସୁବାସଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ: ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖିଲେ, ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରୁ ତିଆରି କଲେ
ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି କବାଡି ସାମଗ୍ରୀରୁ ବ୍ୟାଟେରି ଚାଳିତ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧର ସୁବାସ ଭୋକ୍ତା । ଅଭାବ ରୋକିପାରିନି ପ୍ରତିଭା । ବୌଦ୍ଧରେ ମିଳୁଛି ସୁବାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ।
Published : March 13, 2026 at 12:32 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଣି
Subas Bhokta Battery Bicycle, ବୌଦ୍ଧ: ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ ପ୍ରତି ପିଲାଟି ବେଳୁ ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ ଦେଖନ୍ତି ନିଜେ ତିଆରି କରିବାକୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି । କୁହାଯାଏ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ... ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଅଭାବ କାରଣରୁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ପରେ ପାଠରେ ଡୋରି ଲାଗିଲା । ତେବେ ଅଭାବ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲା । ଉପାୟ ଚିନ୍ତିଲେ, ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ବତାଇଲା ୟୁଟ୍ଯୁବ୍ (YouTube)। ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ତିଆରି କଲେ ବ୍ୟାଟେରି ଚାଳିତ ସାଇକେଲ । ତାହା ପୁଣି ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରୁ । କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରୁ ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ ତିଆରି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର 18 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ସୁବାସ ଭୋକ୍ତା ।
ୟୁଟ୍ଯୁବ ଶିଖାଇଲା, ତିଆରି କଲେ ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ:
ସୁବାସ ନିଜ ସାଇକେଲ ତିଆରିବା ସ୍ବପ୍ନକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକାର କରିଛନ୍ତି । କିପରି ସାଧାରଣ ସାଇକେଲକୁ ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ କରାଯିବ ଏହା ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖିଥିଲେ । ଏହାପରେ କବାଡ଼ି ଦୋକାନରୁ ପୁରୁଣା ବା ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ ତିଆରି କଲେ । ସୁବାସ ଭୋକ୍ତା କୁହନ୍ତି, ‘ପିଲାଟି ବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖି କବାଡି ଜିନିଷରୁ ଏହି ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିଛି ।’
ଅଭାବ ଅଟକାଇ ପାରିନି ପ୍ରତିଭା:
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବାମଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେଣ୍ଡା ଗାଁ । ଏହି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ସୁବାସଙ୍କ ପରିବାର । ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ମାଆ ଓ ଦୁଇ ଭାଇ । ବାପା ସମ୍ବାରୁ ଭୋକ୍ତା ମୂଲ ଲାଗନ୍ତି । ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳେ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚଳେ । ଅଭାବ କାରଣରୁ ମାଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସୁବାସ । ଅଭାବ ସିନା ପାଠରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଲା, ହେଲେ ଅଟକାଇ ପାରିଲାନି ପ୍ରତିଭା । କୁହାଯାଏ, ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଆବିଷ୍କାରର ମୂଳ ମଞ୍ଜି । ସୁବାସ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ 2ଟି ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିସାରିଲେଣି ।
କେମିତି ତିଆରି କଲେ ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ ?
ସୁବାସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଏକ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ସହିତ କିଛି କବାଡି ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ଏକ 250 ୱାଟ୍ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସାଇକେଲ ତିଆରି କଲେ । ସାଇକେଲଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ । ସୁବାସଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଢେର୍ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କଲେ । ଏହା ପରେ ସୁବାସଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ସୁବାସ 48 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିଦେଲେ ।
କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ, କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲେ ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ ?
ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 8,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସୁବାସ । ଏଥିରେ କିଛି କବାଡିରୁ ସଂଗୃହୀତ ସାମଗ୍ରୀ ସହ 250 ୱାଟ୍ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟାଟେରିକୁ 6500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ଆଉ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ କଲେ 50 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚାଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିଥିବା ସୁବାସ ।
ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋସାହନ ଆବଶ୍ୟକ:
ଆହୁରି ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା ଆହୁରି ଭଲ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସୁବାସ ।
ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବାକୁ ସହାୟତା କରିବ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ:
ବୌଦ୍ଧ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଇ-ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କମ୍ ଜାଣିଥିବା ପିଲାଟି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିଛି ଯାହା ନିହାତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ଅନେକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ସୁବାସ କିପରି ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ।’
ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପ୍ରଶାସନ:
ସୁବାସଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ । ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୁବାସଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ସେ କିପରି ନିଜ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିକାଶ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ।’
ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି:
ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ଅଧ୍ୟାପକ ଡଃ ପ୍ରବୀର କୁମାର ଦାସ, ‘ପିଲାଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ସେ କିପରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଆଗକୁ ଆସିବା ସହ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ ।
ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସରକାର ଇଭି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର 18 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ସୁବାସଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ନିହାତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ