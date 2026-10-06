ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ପାଉଁରୁଟି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ! ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମାତୃ ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ପାଉଁରୁଟି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ଅଭିଯୋଗ । କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ- ଏସକେ ମହମ୍ମଦ ଓ୍ୱାହିଦ୍
Published : October 6, 2026 at 10:53 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମାତୃ ଶିଶୁ ଶିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ପାଉଁରୁଟି ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଆଜି ସକାଳୁ ଟିଟିଲାଗଡ ସ୍ଥିତ ମାତୃ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜଳଖିଆରେ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ପାଉଁରୁଟି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ତେବେ କିଛି ଶିଶୁ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଖୋଲି ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ । ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଥିଲେ ଲୋକେ ।
ସେପଟେ କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ସେ ସବୁକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରୋଗୀଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ତାକୁ ନେଇ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଳଖିଆ ଯୋଗାଣ କାରୀ ସଂସ୍ଥା ମା ଘଣ୍ଟାସିନି ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ।
ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୀନା ହେର୍ନା ଓ ଏସ ହେର୍ନା କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳୁ ଆମ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପାଉଁରୁଟି ଜଳଖିଆ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଆମ ସମ୍ମୁଖ ଶଯ୍ୟାର ଲୋକେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଖୋଲି ଥିଲେ । ହେଲେ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ । ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥିବା ଜଳଖିଆ ପାଉଁରୁଟି ଖୋଲି ଥିଲୁ । ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଉଥିବା ସହ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିଲେ । ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ଏଠିକାର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଥିଲୁ । ସେ ଭିଡିଓ ଉଠାଇବା ସହ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଥିଲେ । ଏସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ।ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶିଶୁର କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ? ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ଏଭଳି ଶଢିଲା ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଦିଆଗଲା ? ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ସହ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଜରୁରୀ ।"
ସେପଟେ ଏଠିକାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଏସଡିଏମ ଓ ଡାକ୍ତର କିରଣ ମୟି ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ସକାଳୁ ପାଉଁରୁଟି ଜଳଖିଆ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଜଳଖିଆ ଯୋଗାଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ମା ଘଣ୍ଟା ସିନି ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଏହା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ପୋକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବାର ଆମ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ସବୁକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରା ଯାଇଥିଲା । ମୋଟ କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ଜଣକୁ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଫିଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଂପୃକ୍ତ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ କରିଛୁ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଲୋୟର ଶୁକତେଲ ପରେ ଅପର ଲାନ୍ଥ ! ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବେ ୧୦୬୭ ଲୋକ, ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ DCMଙ୍କ ଥଇଥାନ ପ୍ରତିଶୃତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର