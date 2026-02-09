ଇନୋଭେସନ ହବ୍ ହେବ ପିପିଲି: ବଦଳିବ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୩୩ କୋଟି
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ପିପିଲି ଠାରେ ଏକ ଇନୋଭେସନ୍ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବ । ଦର୍ଜି ସାହିକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ।
ରିପୋର୍ଟ: ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
ନିମାପଡ଼ା: ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପିପିଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ । ପିପିଲିରେ ତିଆରି ହେବ ଇନୋଭେସନ ହବ୍ । ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପିପିଲିରେ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବନା ରହିଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ପିପିଲି ଠାରେ ଏକ ଇନୋଭେସନ୍ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ:
ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ହସ୍ତକଳା ମଧ୍ୟରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପିପିଲି ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛି । ଏହି ହସ୍ତକଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । 2008 ମସିହାରେ ଏହି ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତକଳାକୁ GI Tag ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ 3 ଗୁଣା ରୋଜଗାର ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।
ରୋଜଗାର ଓ ପରିଚୟ ହରାଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦୁଆ ବ୍ୟବସାୟୀ:
ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରଙ୍କ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଚାପ ଓ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ପିପିଲିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ବୋଲି ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ । ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଏବେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି । କାରିଗର ନିଜର ପରିଚୟ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ।"
ଦର୍ଜି ସାହିକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦାବି:
ଦର୍ଜି ସାହିକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ବହୁବାର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ । ଏଠାରୁ ହିଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଏପଟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ । ଆଗରୁ ଏଠାରେ 160ରୁ 170 ଚାନ୍ଦୁଆ ଦୋକାନ ଥିଲା । ଏବେ ମାତ୍ର 30ରୁ 35ଟି ଦୋକାନ ରହିଛି । ଚାନ୍ଦୁଆ ବଜାରର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ । ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ବୋଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶାସନର ପିପିଲି ପାଇଁ ଯୋଜନା:
ଅନ୍ୟଜଣେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଡକାଯାଇ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ପିପିଲି ବଜାରରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଦୋକାନର ଉନ୍ନତି କରାଯିବ । ପିପିଲିକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ହବ୍ କରାଯିବ । ରାସ୍ତାକୁ 66 ଫୁଟ ଓସାର କରାଯିବ । ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଦୋକାନ ରହିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ । ଆପଣମାନେ 35 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପିପିଲି ଦେଖି ନ ଥିବେ ତାହା ଦେଖିବେ । ଆମେ ବି ପିପିସିର ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିରହିଛୁ ।"
'ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ'
ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କ୍ଲଷ୍ଟରର ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଏତେ ଦିନ ପରେ ନୂତନ ସରକାର ଆମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କଣ ହବ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର । ଚାନ୍ଦୁଆର ଉନ୍ନତି ହେଲେ କାରିଗରଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କାରିଗରଙ୍କୁ ନେଇ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏପରି ଉନ୍ନତିକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ । ଦର୍ଜି ସାହିକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ । ଯାହା ହେଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ।"
କାରୀଗରମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ:
ସରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାଧ୍ଯମରେବାର୍ଷିକ ୭୦୦ କୋଟିର ରାଜସ୍ବ ଆୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିପିଲି ଓ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କାରୀଗରମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ । ସରକାର ଦର୍ଜି ସାହିକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ହିଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ।"
