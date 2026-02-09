ETV Bharat / state

ଇନୋଭେସନ ହବ୍‌ ହେବ ପିପିଲି: ବଦଳିବ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୩୩ କୋଟି

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ପିପିଲି ଠାରେ ଏକ ଇନୋଭେସନ୍ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବ । ଦର୍ଜି ସାହିକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ।

Innovation Hub to be set up at Pipili for Chandua Applique development
ଇନୋଭେସନ୍ ହବ୍ ହେବ ପିପିଲି, ବଦଳିବ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୩୩ କୋଟି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 9, 2026 at 7:17 PM IST

2 Min Read
ରିପୋର୍ଟ: ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

ନିମାପଡ଼ା: ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପିପିଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ । ପିପିଲିରେ ତିଆରି ହେବ ଇନୋଭେସନ ହବ୍ । ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପିପିଲିରେ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବନା ରହିଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ପିପିଲି ଠାରେ ଏକ ଇନୋଭେସନ୍ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।

ଇନୋଭେସନ୍ ହବ୍ ହେବ ପିପିଲି, ବଦଳିବ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୩୩ କୋଟି (ETV Bharat Odisha)

ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ:
ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ହସ୍ତକଳା ମଧ୍ୟରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପିପିଲି ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛି । ଏହି ହସ୍ତକଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । 2008 ମସିହାରେ ଏହି ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତକଳାକୁ GI Tag ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ 3 ଗୁଣା ରୋଜଗାର ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।

Chandua Village status demand for Darji Sahi
ଦର୍ଜି ସାହିକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦାବି (ETV Bharat Odisha)

ରୋଜଗାର ଓ ପରିଚୟ ହରାଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦୁଆ ବ୍ୟବସାୟୀ:
ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରଙ୍କ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଚାପ ଓ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ପିପିଲିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ବୋଲି ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ । ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଏବେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି । କାରିଗର ନିଜର ପରିଚୟ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ।"

Chandua handicraft
ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତକଳା (ETV Bharat Odisha)

ଦର୍ଜି ସାହିକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦାବି:
ଦର୍ଜି ସାହିକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ବହୁବାର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ । ଏଠାରୁ ହିଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଏପଟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ । ଆଗରୁ ଏଠାରେ 160ରୁ 170 ଚାନ୍ଦୁଆ ଦୋକାନ ଥିଲା । ଏବେ ମାତ୍ର 30ରୁ 35ଟି ଦୋକାନ ରହିଛି । ଚାନ୍ଦୁଆ ବଜାରର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ । ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ବୋଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

Innovation Hub to be set up at Pipili
ଇନୋଭେସନ୍ ହବ୍ ହେବ ପିପିଲି, (ETV Bharat Odisha)


ପ୍ରଶାସନର ପିପିଲି ପାଇଁ ଯୋଜନା:
ଅନ୍ୟଜଣେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଡକାଯାଇ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ପିପିଲି ବଜାରରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଦୋକାନର ଉନ୍ନତି କରାଯିବ । ପିପିଲିକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ହବ୍ କରାଯିବ । ରାସ୍ତାକୁ 66 ଫୁଟ ଓସାର କରାଯିବ । ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଦୋକାନ ରହିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ । ଆପଣମାନେ 35 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପିପିଲି ଦେଖି ନ ଥିବେ ତାହା ଦେଖିବେ । ଆମେ ବି ପିପିସିର ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିରହିଛୁ ।"

Chandua handicraft
ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତକଳା (ETV Bharat Odisha)

'ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ'
ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କ୍ଲଷ୍ଟରର ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଏତେ ଦିନ ପରେ ନୂତନ ସରକାର ଆମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କଣ ହବ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର । ଚାନ୍ଦୁଆର ଉନ୍ନତି ହେଲେ କାରିଗରଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କାରିଗରଙ୍କୁ ନେଇ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏପରି ଉନ୍ନତିକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ । ଦର୍ଜି ସାହିକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ । ଯାହା ହେଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ।"

Chandua handicraft
ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତକଳା (ETV Bharat Odisha)


କାରୀଗରମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ:
ସରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାଧ୍ଯମରେବାର୍ଷିକ ୭୦୦ କୋଟିର ରାଜସ୍ବ ଆୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିପିଲି ଓ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କାରୀଗରମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ । ସରକାର ଦର୍ଜି ସାହିକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ହିଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

