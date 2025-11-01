ଇନୋଭେସନ୍ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଟପ୍-5 ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ଇନୋଭେସନ୍ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା-2025 । ପ୍ରାୟ 75 ଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହେଲା 5 ପ୍ରକଳ୍ପ ।
ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦେଶରେ ପ୍ରତେକବର୍ଷ ଗବେଷଣାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ । ଏପରିକି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ‘ଜବ୍ ସିକର୍’ ନୁହେଁ ‘ଜବ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍’ ହେବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଆହ୍ୱାନ । ଏଭଳି ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଉପରେ ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଫଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନରେ ରହିଥିବା ଯୁବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଇନୋଭେସନ୍ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି । ଦେଖିବା 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ...
ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବ ବର୍ଗ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ । ଦେଶରେ ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ‘ଜବ୍ ସିକର୍’ ନୁହେଁ ‘ଜବ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍’ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ଇନୋଭେସନ୍ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା-୨୦୨୫ । ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଇନୋଭେସନ୍ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନସ୍ଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରୁ ପ୍ରାୟ ୭୫ ଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ।
ଏହି ଇନୋଭେସନ୍ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖଡ଼ଙ୍ଗାଙ୍କ AI Powered Non-Invasive Diabetes and Cardiac Health Monitoring System ଅନ୍ୟତମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର । "ଦେଶରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମଧୁମେୟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ଏହି ରୋଗୀ ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସର୍କରାର ପରିମାଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଅନେକ ମେଟ୍ରୋ ପଲିଟେନ୍ ସିଟିରେ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ହେଲେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖଡ଼ଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହି ରକ୍ତ ସର୍କରା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରୋଗୀର ବିନା ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଏହି ମେସିନ୍ ରେ ରକ୍ତ ସର୍କାରର ପରିମାଣ ଅକ୍ସିମିଟର ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଏହି ମେସିନ୍ ରେ କେତେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ରହିବ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡିବ । ଅକ୍ସିମିଟର ଭଳି ରହିଥିବା ଏହି ଷ୍ଟଟଅଫ୍ ମେସିନ୍ ଯେତିକି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଏହି ମେସିନ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।ଏପରିକି ଏହି ମେସିନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ହୃଦରୋଗ ସଂପର୍କୀତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ," ବୋଲି ଦୃଢତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖଡ଼ଙ୍ଗା ।
ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପି.ଏଚ୍.ଡି ଗବେଷଣାରତ ଛାତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଲେଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ Hydrothermal Extraction of Ellagic Acid from Casuarina equisetifolia Litter: A Waste-to-Wealth Approach ନାମକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଝାଉଁ ଗଛ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭାବରେ ପଡି ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡି ରହୁଥିବା ଏହି ଝାଉଁ ଗଛକୁ କିପରି ନଷ୍ଟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହାରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱରୋପ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଯେପରି Ellagic Acid ରେ ରୂପାନ୍ତର କରାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ Ellagic Acid ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏହା ଆଦାୟ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାହାର ଦେଶରେ ଏହାକୁ ଅଣାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଝାଉଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି Ellagic Acid ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ Ellagic Acid ର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ କିପରି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଏହି ଝାଉଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଦେଶ ଯେପରି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରୁଛି ତାହାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗବେଷଣାରତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଏଭଳି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ଏକ ହବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଠାରେ ହିଁ କଲେକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଲ୍ୟାବ ଏବଂ ସି.ଓ.ଇରେ ଏହାକୁ ଆଣି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉପକରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।"
"ସେପଟେ ଏପରି ଇନୋଭେସନ୍ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଅଭିନବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ସହରରେ ରହୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେ କେବଳ ଇନୋଭେସନ୍ କରିପାରିବେ ତାହ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପଢୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଇନୋଭେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ର ଅଶିଂଦାର ହୋଇପାରିବେ ତାହାକୁ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରିଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୭୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ପାଞ୍ଚୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥୀକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜିଜ୍ଞାସା ଯାହା ମନମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିବା," କହିଛନ୍ତି କୂଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ଦାସ ।
ସେପଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ସନ୍ଦିପ କୁମାର ଦାସଙ୍କ କହିବା କଥା, "ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଯୁବ ବର୍ଗ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ତାର ଅଧିନସ୍ଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍.ଏଣ୍ଡ ଡି ସେକ୍ଟର ଦେଶର ଏକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୨୦୯୭ ଷ୍ଟାଟଅଫ୍ ପଞ୍ଜିକୃତ କରି ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।"
