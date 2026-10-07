କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ: ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା
କଟକ ରାଜାବଗିଚା ନିକଟ ନଦୀ କୂଳରୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି ଜଣଏ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ ଦେହ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ: ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା (ETV Bharat Odisha)
Published : October 7, 2026 at 9:08 PM IST
UNKNOWN DEADBODY RECOVERED FROM KATHAJODI, କଟକ : କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ । କଟକ ରାଜାବଗିଚା ନିକଟ ନଦୀ କୂଳରୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି ଜଣଏ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ।
ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳି ପାରି ନାହିଁ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଦୁଇ ନାବାଳକ, ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଖୋଜ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ଭାସିଗଲେ ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ