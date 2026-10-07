ETV Bharat / state

କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ: ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା

କଟକ ରାଜାବଗିଚା ନିକଟ ନଦୀ କୂଳରୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି ଜଣଏ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ ଦେହ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

Injured body of a woman found on the banks of the Kathajodi River; circumstantial evidence suggests murder.
କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ: ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 7, 2026 at 9:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

UNKNOWN DEADBODY RECOVERED FROM KATHAJODI, କଟକ : କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ । କଟକ ରାଜାବଗିଚା ନିକଟ ନଦୀ କୂଳରୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି ଜଣଏ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ।

କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ: ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା (ETV Bharat Odisha)

ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳି ପାରି ନାହିଁ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

TAGGED:

CTC DEADBODY RECOVERED
KATHAJODI RIVER DEADBODY
ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ
କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରୁ ମୃତଦେହ
UNKNOWN DEADBODY RECOVERED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.