ETV Bharat / state

ମାଳତିପାଟପୁରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼: ପୁରୀ ଆସୁଥିଲେ ମାନନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଏହି ପରାମର୍ଶ

ପୁରୀକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Inflow of devotees rising in Puri unmanageable crowds at Malatipatpur Police issues advisory
ପୁରୀରେ ବଢୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ, ମାଳତିପାଟପୁରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଡ୍‌ଭାଇଜରୀ ଜାରି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 18, 2026 at 2:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା ତିନି ରଥ । ମଣିମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶରଧାବାଲିରେ ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରଥାରୁଢ଼ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ରାତି ତମାମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ଲାଗିରହିଛି । ଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ବର-ପୁରୀ ୩୧୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଦେଖା ଦେଇଛି । ବିଶେଷ କରି ମାଳତିପାଟପୁର ଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ଆଡ୍‌ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବଦଳିଲା ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଗତିପଥ:
ପୁରୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ କାରଣରୁ ମାଳତୀପାଟପୁର ଠାରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ପୁରୀ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ମାଳତୀପାଟପୁର ଫ୍ଲାଇଓଭର ଦେଇ ତାଳବଣିଆ ଆଡ଼କୁ ପଠାଯାଉଛି । ପୁରୀକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜର ପୁରୀ ଯାତ୍ରା ନେଇ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

Unmanageable crowd at Malatipatapur
ମାଳତିପାଟପୁରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଅନିରୁଦ୍ଧ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବହୁତ୍ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ରହିଛି । ତେବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରି ଆସନ୍ତୁ । ହଠାତ୍ ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆସିଲେ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରହି ହଇରାଣ ହେବେ । ତେବେ ରଥ ନିକଟରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ରହିଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜରୁରୀ ।"

The influx of devotees is increasing in Puri.
ପୁରୀରେ ବଢୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ, 103 ଲୁଟେରା ଗିରଫ

ରଥଯାତ୍ରା ତ୍ରୁଟି ଓ ଅଘଟଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ; ତେଣେ ସଫଳ ଆୟୋଜନ କହିଲେ ସରକାର

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜନସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

MALATIPATAPUR UNMANAGEABLE CROWD
ପୁରୀ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ
TRAFFIC JAM PURI
RATH YATRA 2026
UNMANAGEABLE CROWD RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.