ମାଳତିପାଟପୁରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼: ପୁରୀ ଆସୁଥିଲେ ମାନନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଏହି ପରାମର୍ଶ
ପୁରୀକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 18, 2026 at 2:33 PM IST
ପୁରୀ: ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା ତିନି ରଥ । ମଣିମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶରଧାବାଲିରେ ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରଥାରୁଢ଼ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ରାତି ତମାମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ଲାଗିରହିଛି । ଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ବର-ପୁରୀ ୩୧୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଦେଖା ଦେଇଛି । ବିଶେଷ କରି ମାଳତିପାଟପୁର ଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ଆଡ୍ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Traffic Advisory Update pic.twitter.com/fGY2SgR8iS— Puri Police (@SPPuri1) July 17, 2026
ବଦଳିଲା ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଗତିପଥ:
ପୁରୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ କାରଣରୁ ମାଳତୀପାଟପୁର ଠାରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ପୁରୀ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ମାଳତୀପାଟପୁର ଫ୍ଲାଇଓଭର ଦେଇ ତାଳବଣିଆ ଆଡ଼କୁ ପଠାଯାଉଛି । ପୁରୀକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜର ପୁରୀ ଯାତ୍ରା ନେଇ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଅନିରୁଦ୍ଧ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବହୁତ୍ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ରହିଛି । ତେବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରି ଆସନ୍ତୁ । ହଠାତ୍ ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆସିଲେ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରହି ହଇରାଣ ହେବେ । ତେବେ ରଥ ନିକଟରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ରହିଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜରୁରୀ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ, 103 ଲୁଟେରା ଗିରଫ
ରଥଯାତ୍ରା ତ୍ରୁଟି ଓ ଅଘଟଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ; ତେଣେ ସଫଳ ଆୟୋଜନ କହିଲେ ସରକାର
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜନସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ