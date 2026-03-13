LPG ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ: ବଢ଼ୁଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲାର ଚାହିଦା, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍
ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଉତ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲାକୁ ବିକଳ୍ପ ବାଛୁଛନ୍ତି ଲୋକ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ।
Published : March 13, 2026 at 5:20 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଉତ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି । LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଯୋଗାଣ ହେଉନଥିବାରୁ ରେଶମ ସହରବାସୀ ବିକଳ୍ପ ବାଛିଛନ୍ତି । ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲାର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଧିକ ଗହଳି ଦେଖାଯାଉଛି । ସେପଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଫଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି ।
ବଢ଼ୁଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ବିକ୍ରି:
ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଏବଂ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଖାଉଟି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରୁଥିବାରୁ ବଜାରରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ହେଉନାହିଁ । ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲାର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନ ମାଲିକ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ଇଣ୍ଟକ୍ସନ୍ର ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଛି । ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି । ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବାର ୨୫ ଦିନ ପରେ ଯୋଗାଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି । ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ଦର ୧୫ ଶହରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।"
ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍:
ସେପଟେ ଗୃହିଣୀମାନେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ ରୋଷେଇ କରି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂକଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗଣା ଠିକରେ ନହେବା, ସେପଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଅଧିକ ଆସିବା ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବାକୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୃହିଣୀ ଶାନ୍ତିଲତା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ହେଉନାହିଁ । ଗ୍ୟାସ ଅଭାବରୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ।"
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସୁକାନ୍ତି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ୟାସ ଦର ବଢ଼ିବା ସହ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉ ନାହିଁ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ । ଏପଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ରାନ୍ଧିବା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବି ଅଧିକ ଆସୁଛି ।"
