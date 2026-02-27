ନଜର ଆଢୁଆଳରେ କି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ? ହୋଇପାରିନି ଆଖି ଦୃଶିଆ ବିକାଶ ! ଉନ୍ନତିକରଣ ଦାବି
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୂର । ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ 2 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । କାମ ହେଉନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ।
ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର । ଏହାର ଚତୁପାର୍ଶ୍ବରେ ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ଓ ବନାନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନିଆରା ସ୍ବର୍ଗୀୟ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ । ହେଲେ ଏଠାରେ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡୁଛି ଏହି ସ୍ଥାନ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଆଗକୁ ବଢିପାରୁନାହିଁ । ସରକାରୀ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ।
ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ:
ପ୍ରାକୃତିକ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ଓ ଝରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସ୍ଥାନ । ହେଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଫଳକ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ, ରେଷ୍ଟ ସେଡ୍ ଓ ଇକୋ ରିସୋର୍ଟ ଆଦିର ଅଭାବ ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଉଛି ।
ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ଦାବି:
ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ । ତେଣୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମିଳି ପାରନ୍ତା । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ବୋଟିଂ ଓ ଇକୋ ଟୁରିଜମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଆଗକୁ ବଢିପାରନ୍ତା । ସରକାର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି ।
‘ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ’:
ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଇକୋ ଟୁରିଜମ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । ଏଥିରୁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଭରପୁର ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ବିକାଶ କଲେ, ଏଠାକୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତେ ।"
ଉନ୍ନତୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି:
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରଶ୍ମିତା ମହନ୍ତ କହିଛନ୍ତି,"ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର । ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକେ ଆସି ପାରିବେ । ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସ୍ଥାନ ଅଟେ । ଏଠାରେ ଅନେକ ଝରଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯଦି ଏହି ନଦୀରେ ନୌବିହାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତେ ।"
ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛି:
ସେପଟେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଇକୋ ଟୁରିଜମ କ୍ଷେତ୍ରର ନିର୍ମାଣ ଓ ଇ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦାବି କରିଛି ।"
ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ କହିଛନ୍ତି, ‘କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସିର କଥା । ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ । ଏନେଇ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି । ମହୁଲପାଟଣା ପାଖରେ ଏକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ନୌବିହାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ।’
