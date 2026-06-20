ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ; ଏବେ ବି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ...
କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଓ କେ ଚେପ୍ଟା ପରେ ଏବେ ଘୁଟ୍ରୁଖାଲରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା । ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିବନି ତ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆଶା ? ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : June 20, 2026 at 10:11 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 10:16 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ଯେଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସବୁଜିମାରେ ଭରି ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ୧୬ଟି ଗାଁର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଜି ବି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ । ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ୧୨୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇପଡ଼ିଛି । କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଓ କେ ଚେପ୍ଟାରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବିଶ୍ବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।
ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୌରବ ବୋଲାଉଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର । ହେଲେ ଏହି ବିରାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ୧୬ଟି ଗାଁର କାନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିର ଅବହେଳା । ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାମ, ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପରଠାରୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ନାଁ ଅଛି ଭଲ ସଡ଼କ, ନା ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ନା ଅଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା । ଆଜିର ଦିନରେ ବି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଗମନାଗମନର ଏକମାତ୍ର ସାଧାରଣ ମାଧ୍ୟମ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଲିଳ ସମାଧି ନେଇଛି ଅନେକ ନିରୀହ ଜୀବନ ।
ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ଗରମ କରି ସରକାର ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୨୫.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଘୋଷଣା ପରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ତ ଆସିଛି, ହେଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ସନ୍ଦେହ । କାରଣ ଅତୀତର ଇତିହାସ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ । କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଘାଟ ଏବଂ କେ.ଚେପ୍ଟା ଘାଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୋଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ି ଭୂତକୋଠି ସଦୃଶ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଦଶା ଭୋଗିବ ନାହିଁ ତ ?
ଏହି ପୋଲ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି ଜୋରଦାର ସରଗରମ। ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ବୋଲି ବଖାଣୁଥିବା ବେଳେ, ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସିଧା ଆରୋପ- ସରକାର କେବଳ ଘୋଷଣା କରି ଜାଣନ୍ତି, କାମ କରି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଆମେ ଚାହୁଛୁ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଉ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସରକାର କେବଳ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ । ପୂର୍ବରୁ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦୁଇଟି ପୋଲ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ।
ନେତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦାବି- "ଆମକୁ ଭୋଟ୍ର ମୋହରା ନ ବନେଇ ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ।" ସରକାର କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୧୬ଟି ଗାଁର ମୁକ୍ତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇପାରିବ ।
ଏନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାବେନା ନାଏକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି । କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ହେଲେ, କେହି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି । ୧୬ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ । ଏବେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆମେ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲୁ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଥା ହୋଇ ୧୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଇଛନ୍ତି । ତଥାପି ଖୁସି ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଯେ, ଆମ୍ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବ୍ରିଜ ଅଧା କାମ୍ ହୋଇ ବନ୍ଦ୍ ହେଇଗଲା । କିନ୍ତୁ ଘୃଟ୍ରୁଖାଲର ଟେଣ୍ଡର କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଘନ ନାଏକ୍ କହିଛନ୍ତି,"ସରକାର ତ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଲେ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ । ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଗାଁକୁ ଗାଲେ ହିଁ ଯେ କୌଣସି ଅବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ହେଉଛି । ଏଠାକାର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ତେଣୁ ଅନେକ ପିଲା ପାଠ ନପଢ଼ି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାଦାନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବ୍ରିଜ୍ ହେବା କଥା ଶୁଣି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ପୁର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗିଲାଗଡ ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ହେଲେ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ । ସେହିପରି କେଣ୍ଡୁଗୁଡ଼ା ଘାଟରେ ଥିବା ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ କରି ଆମ ଘୁଟ୍ରୁଖାଲରେ ତୁରନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର କରି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ । "
ଜୁନାଗଡ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଥୁଆମୂଳରାମପୁର କଳାହାଣ୍ଡିର ମୁକୁଟ, ସେଠାରେ ଆଦିବାସୀ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ୧୧ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ଗଲା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଲା । ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିର ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳିଲା । ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନେ ନିଜର ୧୬ଟି ଗାଁ ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରୁ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି ଡଙ୍ଗା ବିଡିରେ, ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ସରକାର ପାକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଯାହା ପୂରୁଣା ଥିଲା ତାହା ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଯାହା ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ପୋଲ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଯିବ । ଏ ସରକାରର ସମୟ ଅତି ବାହିତ ହୋଇଯିବ । ଯେଉଁ ଦିନ ସେଠାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ସେହି ଦିନ ଜାଣିବେ ଯେ ଏହି ସରକାର ତତ୍ପର ବୋଲି ।"
ସେପଟେ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ଯ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ । ଲୋକ ବୁଝି ଗଲେଣି ଯେ, ଏ ସରକାର କେବଳ ଯୁମ୍ଲା କରୁଛି । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ, ସରକାର ୧୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେଚେପ୍ଟା ଘାଟ ଓ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଘାଟରେ ପୋଲ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରଯାଇଥିଲା ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା ହୋଇଥଲା କିନ୍ତୁ କାମ ହେଲା ନାହିଁ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ନିରାଶ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେବଳ ଡଙ୍ଗାରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ବର୍ଷା ମାସ ଆସି ଗଲାଣି ଆଜି ବି ସେଠାରେ ବୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଲୁନାହିଁ । ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇବା କଥା ସେ ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି