ETV Bharat / state

ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ; ଏବେ ବି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ...

କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଓ କେ ଚେପ୍ଟା ପରେ ଏବେ ଘୁଟ୍ରୁଖାଲରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା । ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିବନି ତ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆଶା ? ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ

GHUTRUKHAL BRIDGE PROJECT
ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ; ଏବେ ବି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ... (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 20, 2026 at 10:11 PM IST

|

Updated : June 20, 2026 at 10:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

କଳାହାଣ୍ଡି: ଯେଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସବୁଜିମାରେ ଭରି ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ୧୬ଟି ଗାଁର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଜି ବି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ । ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ୧୨୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇପଡ଼ିଛି । କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଓ କେ ଚେପ୍ଟାରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବିଶ୍ବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।

ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ; ଏବେ ବି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ... (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୌରବ ବୋଲାଉଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର । ହେଲେ ଏହି ବିରାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ୧୬ଟି ଗାଁର କାନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିର ଅବହେଳା । ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାମ, ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପରଠାରୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ନାଁ ଅଛି ଭଲ ସଡ଼କ, ନା ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ନା ଅଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା । ଆଜିର ଦିନରେ ବି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଗମନାଗମନର ଏକମାତ୍ର ସାଧାରଣ ମାଧ୍ୟମ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଲିଳ ସମାଧି ନେଇଛି ଅନେକ ନିରୀହ ଜୀବନ ।

KALAHANDI
ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ; ଏବେ ବି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ... (ETV Bharat Odisha)

ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ଗରମ କରି ସରକାର ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୨୫.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଘୋଷଣା ପରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ତ ଆସିଛି, ହେଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ସନ୍ଦେହ । କାରଣ ଅତୀତର ଇତିହାସ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ । କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଘାଟ ଏବଂ କେ.ଚେପ୍ଟା ଘାଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୋଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ି ଭୂତକୋଠି ସଦୃଶ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଦଶା ଭୋଗିବ ନାହିଁ ତ ?

KALAHANDI
ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ; ଏବେ ବି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ... (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ପୋଲ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି ଜୋରଦାର ସରଗରମ। ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ବୋଲି ବଖାଣୁଥିବା ବେଳେ, ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସିଧା ଆରୋପ- ସରକାର କେବଳ ଘୋଷଣା କରି ଜାଣନ୍ତି, କାମ କରି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଆମେ ଚାହୁଛୁ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଉ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସରକାର କେବଳ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ । ପୂର୍ବରୁ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦୁଇଟି ପୋଲ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ।

INDRAVATI DAM KALAHANDI
ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ; ଏବେ ବି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ... (ETV Bharat Odisha)

ନେତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦାବି- "ଆମକୁ ଭୋଟ୍‌ର ମୋହରା ନ ବନେଇ ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ।" ସରକାର କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୧୬ଟି ଗାଁର ମୁକ୍ତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇପାରିବ ।

INDRAVATI DAM KALAHANDI
ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ; ଏବେ ବି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ... (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାବେନା ନାଏକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି । କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ହେଲେ, କେହି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି । ୧୬ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ । ଏବେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆମେ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲୁ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଥା ହୋଇ ୧୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଇଛନ୍ତି । ତଥାପି ଖୁସି ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଯେ, ଆମ୍ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବ୍ରିଜ ଅଧା କାମ୍ ହୋଇ ବନ୍ଦ୍ ହେଇଗଲା । କିନ୍ତୁ ଘୃଟ୍ରୁଖାଲର ଟେଣ୍ଡର କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।"

INDRAVATI DAM KALAHANDI
ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ; ଏବେ ବି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ... (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଘନ ନାଏକ୍ କହିଛନ୍ତି,"ସରକାର ତ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଲେ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ । ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଗାଁକୁ ଗାଲେ ହିଁ ଯେ କୌଣସି ଅବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ହେଉଛି । ଏଠାକାର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ତେଣୁ ଅନେକ ପିଲା ପାଠ ନପଢ଼ି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାଦାନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବ୍ରିଜ୍ ହେବା କଥା ଶୁଣି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ପୁର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗିଲାଗଡ ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ହେଲେ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ । ସେହିପରି କେଣ୍ଡୁଗୁଡ଼ା ଘାଟରେ ଥିବା ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ କରି ଆମ ଘୁଟ୍ରୁଖାଲରେ ତୁରନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର କରି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ । "

INDRAVATI KALAHANDI
ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ; ଏବେ ବି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ... (ETV Bharat Odisha)
ସେପଟେ ଏନେଇ ଧର୍ମଗଡ ବିଧାୟକ ସୁଧିର ରଞ୍ଜନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି,"ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାବି ଥିଲା ।ସେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ୧୨୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲ୍ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀବାସୀ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇ ପାରିବେ । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଉଥିଲା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କାମ ହେଉନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। "
INDRAVATI DAM KALAHANDI
ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ; ଏବେ ବି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ... (ETV Bharat Odisha)

ଜୁନାଗଡ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଥୁଆମୂଳରାମପୁର କଳାହାଣ୍ଡିର ମୁକୁଟ, ସେଠାରେ ଆଦିବାସୀ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ୧୧ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ଗଲା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଲା । ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିର ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳିଲା । ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନେ ନିଜର ୧୬ଟି ଗାଁ ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରୁ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି ଡଙ୍ଗା ବିଡିରେ, ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ସରକାର ପାକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଯାହା ପୂରୁଣା ଥିଲା ତାହା ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଯାହା ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ପୋଲ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଯିବ । ଏ ସରକାରର ସମୟ ଅତି ବାହିତ ହୋଇଯିବ । ଯେଉଁ ଦିନ ସେଠାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ସେହି ଦିନ ଜାଣିବେ ଯେ ଏହି ସରକାର ତତ୍ପର ବୋଲି ।"

INDRAVATI DAM KALAHANDI
ଘୁଟ୍ରୁଖାଲ ଘାଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ; ଏବେ ବି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ... (ETV Bharat Odisha)




ସେପଟେ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ଯ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ । ଲୋକ ବୁଝି ଗଲେଣି ଯେ, ଏ ସରକାର କେବଳ ଯୁମ୍ଲା କରୁଛି । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ, ସରକାର ୧୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେଚେପ୍ଟା ଘାଟ ଓ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଘାଟରେ ପୋଲ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରଯାଇଥିଲା ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା ହୋଇଥଲା କିନ୍ତୁ କାମ ହେଲା ନାହିଁ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ନିରାଶ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେବଳ ଡଙ୍ଗାରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ବର୍ଷା ମାସ ଆସି ଗଲାଣି ଆଜି ବି ସେଠାରେ ବୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଲୁନାହିଁ । ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇବା କଥା ସେ ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନଜର ଆଢୁଆଳରେ କି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ? ହୋଇପାରିନି ଆଖି ଦୃଶିଆ ବିକାଶ ! ଉନ୍ନତିକରଣ ଦାବି



ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

Last Updated : June 20, 2026 at 10:16 PM IST

TAGGED:

INDRAVATI DAM KALAHANDI
KALAHANDI BRIDGE ANNOUNCEMENT
KALAHANDI NEWS
କଳାହାଣ୍ଡି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ
GHUTRUKHAL BRIDGE PROJECT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.