କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ୟାଭିଲିଅନ, ବଢୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ୟାଭିଲିଅନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଷ୍ଟଲ୍।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଷ୍ଟଲ୍।
Published : November 8, 2025 at 5:13 PM IST

କଟକ: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଷ୍ଟଲ୍। ଯେଉଁଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସାମଗ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟଲରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରାୟ 30 ପ୍ରକାରର ନୁଡୁଲସର ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ସେହିପରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିସ୍କୁଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟଲରେ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଏହାର ବେଶ ମଜା ବି ନେଉଛନ୍ତି।

କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ୟାଭିଲିଅନ, ବଢୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ (ETV BHARAT ODISHA)


ଇତିହାସ କୁହେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାଉଥିଲେ। ବୋଇତ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାନଦୀ କୂଳରୁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବାହାରି ବାଲି, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଏଠାକାର ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଟେକଷ୍ଟାଇଲ (ସିଲ୍କ ଲୁଗା, ବାନ୍ଧ ଲୁଗା) ଆଦି ନେଇ ସେଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି କଟକ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ୟାଭିଲିଅନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ୟାଭିଲିଅନରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଗ୍ରହର ସହ କିଣୁଛନ୍ତି।

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିସ୍କୁଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟଲରେ ରହିଛି।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିସ୍କୁଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟଲରେ ରହିଛି।


ଏଥିରେ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲି ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ନୁଡୁଲସକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜଣେ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ବେଲି କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ମେଳାକୁ ଆସିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ମେଳା ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି।" ଏତେ ବଡ଼ ମେଳା ଦେଖି ସେ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ମେଳା ଦେଖି ନଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶର ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଐତିହାସିକ ମେଳାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି 30 ପ୍ରକାର ନୁଡୁଲସ, ବିସ୍କୁଟ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଚ୍ଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ବୋଲି, ଏହି ବେଲି ନାମକ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି।

କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଖାଦ୍ୟ
କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଖାଦ୍ୟ

ସେହିପରି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ବେଶ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। "ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କଟକ ଆସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି କଟକ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ,ଣ ବୋଲି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାହକ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରତ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ. ଫଳରେ ଉଭୟ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜଭୁତ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାହକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତ- ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମ୍ୟାପ୍
ଭାରତ- ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମ୍ୟାପ୍
ଏନେଇ ରେଭେନ୍ଶା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଗବେଷକ ତଥା ପ୍ରଫେସର ଉମାକାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ କହିବା ହେଲା, "ପୂର୍ବରୁ ଆମର କଳିଙ୍ଗର ପୁଅମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାଉଥିଲେ। ଆମର ଦେଶୀ ସମଗ୍ରୀ ବିଶେଷକରି ଟେକଷ୍ଟାଇଲ, ଯଥା ଶିଲ୍କ ଲୁଗା, ବାନ୍ଧିଆ ଲୁଗା ନେଇ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମସଲା, ସୁନା ଆଦି ଆଣୁଥିଲେ। ଏପରି ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଯେ କେବଳ ଗଠନ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଉଭୟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମେଳାକୁ ଯାଇ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ସେଠାରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମେଲାକୁ ଆସିବେ। ଯାହାକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରାୟ 30 ପ୍ରକାରର ନୁଡୁଲସର ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।
ପ୍ରାୟ 30 ପ୍ରକାରର ନୁଡୁଲସର ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

BALIYATRA 2025
ବାଲିଯାତ୍ରା 2025
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଷ୍ଟଲ୍
INDONESIA STALL IN BALIYATRA
INDONESIA STALL IN BALIYATRA

