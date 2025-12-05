ETV Bharat / state

ଅସନ୍ତୋଷରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ, ଅନଲାଇନରେ ରିସେପ୍ସନ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନବଦମ୍ପତି

ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ । ଅନ୍ୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଟିକେଟ ରେଟ୍‌ ବଢାଇ ଦେଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ।

ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 5, 2025 at 5:48 PM IST

Updated : December 5, 2025 at 6:22 PM IST

Indigo Crisis ଭୁବନେଶ୍ବର: ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି । ସେପଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । କାହାର ବିମାନର ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କାହାର ବାତିଲ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଟିକେଟ ରେଟ୍‌ ବଢାଇ ଦେଇଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ରିସେପ୍ସନ୍‌ରେ ନବଦମ୍ପତ୍ତି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଦେଶ ବ୍ୟାପି ଜାରି ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିଭ୍ରାଟ । ଲଗାତର ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାର ଲାଇନ୍ସର ଅନେକ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ମୁମ୍ଵାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କୋଲକାତା ଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିମାନ ବାତିଲ ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସେପଟେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ, ନିଜ ବିମାନର ସିଡ୍ୟୁଲ ଦେଖି, ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।
ଯାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ:

ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନର ସଠିକ୍‌ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗୌହାଟୀ ଯିବାପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ, ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ବାତିଲ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।"

ସେପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜମ୍ମୁରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଜମ୍ମୁରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଆମ ଫ୍ଲାଇଟ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ବିମାନସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭଡ଼ା 5 ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । 7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଥିବା ଟିକଟ ଏବେ ପାଖାପାଖି 40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଛି ।

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନେଇ କୌଣସି ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ଲୋକମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଆମେ 6 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଟିକେଟ କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଏବେ 20ରୁ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ।"

ନିଜ ରିସେପ୍ସନ୍‌ରେ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ସାମିଲ:

ସେପଟେ ବିମାନ ବାତିଲ୍ ଯୋଗୁଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହୁବଳିରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବ୍ୟାପକ ବିମାନ ବାତିଲ୍ କାରଣରୁ ଜଣେ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ହୁବଳିରେ ନିଜ ରିସେପ୍ସନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନେ ଭିଡିଓ କନ୍‌ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ନିଜ ରିସେପ୍ସନ୍‌ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହୁବଳିର ମେଧା କ୍ଷୀରସାଗର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସଙ୍ଗମ ଦାସ ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିବାହ କରିଥିଲ । ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ କନ୍ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହୁବଳିର ଗୁଜରାଟ ଭବନରେ ସେମାନଙ୍କର ରିସେପ୍ସନ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଥିଲା । ବିମାନ ବାତିଲ ହେବାରୁ ଦୁହେଁ ନିଜ ରିସେପ୍ସନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ନଥିଲେ । ସେପଟେ ରିସେପ୍ସନ୍‌ ଆୟୋଜନ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଅତିଥିମାନେ ବି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ । କନ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରିପାରି ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ନବଦମ୍ପତି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ରିସେପ୍ସନ୍‌ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : December 5, 2025 at 6:22 PM IST

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

