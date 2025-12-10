'ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍'- ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ଯାଉଛି ବିମାନ ଯାତ୍ରା। ବିମାନ ବାତିଲ ଅସୁବିଧା ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସତର୍କ, ସଚେତନ ଓ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
December 10, 2025
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଉଡାଣ ବାତିଲ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ଯାଉଛି ବିମାନ ଯାତ୍ରା । ବିମାନ ବାତିଲ ଅସୁବିଧା ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସତର୍କ, ସଚେତନ ଓ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରୁଟିଏ ଟିକେଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିମାନ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସିଆଇଏସଏଫ ଓ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସୁଗମ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ସ୍ପଟ୍ କ୍ୟାନସେଲେସନ ହେଉଥିଲା । ଏବେ ସ୍ପଟ୍ କ୍ୟାନସେଲେସନ ଆଉ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଫେରୁଛି । ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବାରେ ଲାଗିଲାଣି । ଟିକେଟ କ୍ୟାନସେଲେସନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ଲାନଡ କ୍ୟାନସେଲେସନକୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଅବଗତ କରୁଛୁ । ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରୁଟିଏ ଫ୍ଲାଇଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ । ଫ୍ଲାଇଟ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଜାଣିପାରିବେ ।"
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8280749239
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଇଣ୍ଡିଗୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ 24 ଘାଣ୍ଟିଆ ଚାଲିଛି । ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ନହୋଇ ପାରିଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8280749239 । ଏହା ଛଡା ଟର୍ମିନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଆପତ୍ତି ଓ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ । ବୁଧବାର 7ଟି ଫ୍ଲାଇଟ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା । ଗତକାଲିଠୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ବିବାଦରେ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ନହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତତ୍ପର ଅଛୁ ।"
ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଆଜିକାଲି ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଦେଶରେ ଶହ ଶହ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
