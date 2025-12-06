ETV Bharat / state

ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଂକଟ: ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗ, ଟ୍ରେନରେ ଯୋଡିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଚ

ଇଣ୍ଡିଗୋ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।

Indigo Crisis Flight Cancellations East Coast Railway Deploys Extra Coaches In Trains
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ (EETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 6, 2025

3 Min Read
East Coast Railway ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ଲଗାତାର 5 ଦିନ ଧରି ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି । ଇଣ୍ଡିଗୋ ସେବାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ଦେଶରେ ଏଭଳି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।


ଅଧିକ କୋଚ ସଂଯୋଗ:

ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗର ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଏକ ଅଧିକ କୋଚ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଆଜି (ଶନିବାର), ରବିବାର ଓ ସୋମବାର ଯାଉଥିବା ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ଏକ କୋଚ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଫଳରେ ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ରେଳ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ ନେଇପାରିବେ । ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସେବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ କଲିକତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚାଲିବ । ଏନେଇ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।"

ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଚ:

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଟିକେଟ କରି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ । ଏହି ସେବା କେବଳ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିବ ।

East Coast Railway Deploys Extra Coaches
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ (ETV Bharat)

ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ମୁମ୍ବାଇ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ହାୱଡା ଅଭିମୁଖେ କିଛି ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।

ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ:

  • ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୦୮୪୦୧ ଭୁବନେଶ୍ୱର –ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଟର୍ମିନସ୍ ସ୍ପେଶାଲ ୦୭ ଡ଼ିସେମ୍ବର (ରିବାବର) ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଛାଡିବ ।
  • ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୦୮୪୦୨ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଟର୍ମିନସ୍-ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ପେଶାଲ ୦୯ ଡ଼ିସେମ୍ବର (ମଙ୍ଗଳବାର) ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଟର୍ମିନସ୍‌ରୁ ଛାଡିବ ।
  • ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୦୮୪୦୩ ପୁରୀ–ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ ୦୮ ଡ଼ିସେମ୍ବର (ସୋମବାର) ପୁରୀରୁ ଛାଡିବ ।
  • ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୦୮୪୦୪ ଦିଲ୍ଲୀ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ ୦୯ ଡ଼ିସେମ୍ବର (ମଙ୍ଗଳବାର) ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନଲ୍‌ରୁ ଛାଡିବ ।
  • ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୦୮୫୦୧ ବିଶାଖାପାଟଣା –SMVB ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ପେଶାଲ ୦୮ ଡ଼ିସେମ୍ବର (ସୋମବାର) ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଛାଡିବ ।
  • ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୦୮୫୦୨ SMVB ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ –ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ପେଶାଲ ୦୯ ଡ଼ିସେମ୍ବର (ମଙ୍ଗଳବାର) SMVB ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଛାଡିବ ।

ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକରେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ:

ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନଗୁଡିକ ବ୍ୟତୀତ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ଟ୍ରେନଗୁଡିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।

  • ଟ୍ରେନ ନଂ.୨୨୮୧୧ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ତେଜସ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୦୭ ଡ଼ିସେମ୍ବର (ରବିବାର) ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନଂ. ୨୨୮୧୨ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ -ଭୁବନେଶ୍ୱର ତେଜସ୍ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୦୮ ଡ଼ିସେମ୍ବର (ସୋମବାର) ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି କୋଚ୍‌ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
  • ଟ୍ରେନ୍ ନଂ. ୨୨୮୨୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ତେଜସ୍ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୦୮ ଡ଼ିସେମ୍ବର (ସୋମବାର) ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ନଂ. ୨୨୮୨୪ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ -ଭୁବନେଶ୍ୱର ତେଜସ୍ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୦୯ ଡ଼ିସେମ୍ବର (ମଙ୍ଗଳବାର) ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି କୋଚ୍‌ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
  • ଟ୍ରେନ୍ ନଂ. ୧୨୮୮୨ ପୁରୀ-ଶାଲିମାର, ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ତାରିଖ ୦୮ ଡ଼ିସେମ୍ବର (ସୋମବାର) ଓ ୧୦ ଡ଼ିସେମ୍ବର (ବୁଧବାର) ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ନଂ. ୧୨୮୮୧ ଶାଲିମାର -ପୁରୀ ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୦୯ ଡ଼ିସେମ୍ବର (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏବଂ ୧୧ ଡ଼ିସେମ୍ବର (ଗୁରୁବାର) ଗୋଟିଏ ଏସି ଇକୋନୋମିକ୍ ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
  • ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୨୨୮୮୩ ପୁରୀ-ଯଶବନ୍ତପୁର ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୧୨ ଡ଼ିସେମ୍ବର (ଶୁକ୍ରବାର) ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୨୨୮୮୪ ଯଶବନ୍ତପୁର-ପୁରୀ ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୧୩ ଡ଼ିସେମ୍ବର (ଶନିବାର) ଗୋଟିଏ ଏସି ଇକୋନୋମିକ୍ ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍, NTES ଆପ୍ ଏବଂ ରେଲୱେ ଇନକ୍ବାରୀ ସର୍ଭିସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଉପଲବ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି.

ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ପରିଚାଳନା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ବାତିଲ କିମ୍ବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ବିମାନ ଯୋଗୁଁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ରିଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ (ରବିବାର) ରାତି ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏହି ସମୟସୀମା ପାଳନ ନ କଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

