ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 'ନେଟ୍-ଜିରୋ କାର୍ବନ' ଏବଂ 'ନେଟ୍-ଜିରୋ ୱାଟର' ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି

ଏଥିରେ ୧୦୦ ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯିବ ଯାହା ଭାରତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

INDIA'S FIRST COMPLETELY NET-ZERO CARBON AND NET-ZERO WATER GARMENT FACTORY IN KHURDA
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 29, 2026 at 5:11 PM IST

ଖୋର୍ଦ୍ଧା : ବିଶ୍ବର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ଭର୍ଟିକାଲି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପୋଷାକ ନିର୍ମାତା ଏପିକ ଗ୍ରୁପ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଠାରେ ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରାଇମେଟ୍ରୋ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଟରିଂ କ୍ୟାମ୍ପସ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ୧୦୦ ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯିବ ଯାହା ଭାରତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଆଜି (ବୁଧବାର) ମାନ୍ୟବର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ, ଏପିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା
ଅଧକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ମହତାନୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏହି ଟ୍ରାଇମେଟ୍ରୋ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଟରିଂ କ୍ୟାମ୍ପସ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

୧୦୦ ମିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିବେଶରେ ନିର୍ମିତ 'ଟ୍ରାଇମେଟ୍ରୋ କ୍ୟାମ୍ପସ' ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ 'ନେଟ୍-ଜିରୋ କାର୍ବନ' ଏବଂ 'ନେଟ୍-ଜିରୋ ୱାଟର' ପୋଷାକ ନିର୍ମାଣ କେନ୍ଦ୍ର । ୪୦ ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସ ଉନ୍ନତ ବିନିର୍ମାଣ,ପରିବେଶ ଦାୟିତ୍ବବୋଧ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମନ୍ଵୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି ।

କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବିଶ୍ବ ବଜାର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୨୦ ମିଲିୟନ୍ ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ।
ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଭବିଷ୍ୟତ-ଉପଯୋଗୀ ପୋଷାକ ନିର୍ମାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିକଳ୍ପିତ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବିଶ୍ବ ବଜାର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୨୦ ମିଲିୟନ୍ ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଆଂଶିକ ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ (ଆଇଏଫସି) ଦ୍ବାରା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ୧୦୦ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଏକ ଋଣ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ 'ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି-ଲିଙ୍କ୍‌ଡ' ଋଣ ଏବଂ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି-ଲିଙ୍କ୍‌ଡ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିବା ଏକ ‘ଗ୍ରୀନ୍ ଲୋନ୍’ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ଆଇଏଫସିର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ, ବାଂଲାଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମେତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ଏପିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍’ର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପିକ୍ ଗ୍ରୁପ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଠାରେ ଗତ ପନ୍ଦର ମାସ ତଳେ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଜି ଏହାର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ ଉତ୍ସବ ।

ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ 7 ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯେପରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଆମେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଦୟାଲ କର୍ମଚାରୀ ନିବାସ ନିମନ୍ତେ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ ସହ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବସ୍ ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କୁ ୧୩୩୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି: ଇ-ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବି.ଏନ୍.କେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ; ପି.ଏମ.ଶ୍ରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ


