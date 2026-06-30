ETV Bharat / state

ଜୁଲାଇରେ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ୮ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍‌

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଭ୍ରମଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ସବ ବଢୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରେନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

EAST COAST RAILWAY TEMPORARY AUGMENTATION OF COACHES IN VARIOUS TRAINS TO CLEAR EXTRA RUSH
ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 30, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସୁଛି ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବାନ ରହିଛି । ତେବେ ଭିଡ଼କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ସେନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବର୍ଥ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅନେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଭାରତୀୟ ଏନେଇ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।


ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକ ହେଉଛି:

  • ଟ୍ରେନ ନଂ ୧୮୪୬୩, ଭୁବନେଶ୍ୱର–କେଏସଆର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୦୧.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୩୧.୦୭.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନଂ ୧୮୪୬୪ କେଏସଆର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୦୨.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୦୧.୦୮.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ଥ୍ରୀ-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କାରଯିବ ।
  • ଟ୍ରେନ ନଂ ୧୨୮୧୯, ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କ କ୍ରାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୦୧.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୨୯.୦୭.୨୦୨୬ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନଂ ୧୨୮୨୦ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ କ୍ରାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୦୩.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୩୧.୦୭.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ଥ୍ରୀ-ଟାୟାର କୋଚ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।
  • ଟ୍ରେନ ନଂ ୨୨୮୭୯ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ତିରୁପତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୦୪.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୨୫.୦୭.୨୦୨୬ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନଂ ୨୨୮୮୦ ତିରୁପତି–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୦୫.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୨୬.୦୭.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ଥ୍ରୀ-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସହିତ ଚାଲିବ ।
  • ଟ୍ରେନ ନଂ ୧୮୩୦୧ ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନଂ ୧୮୩୦୨ ରାୟଗଡ଼ା–ସମ୍ବଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୦୧.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୩୧.୦୭.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ଚେୟାର କାର କୋଚ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।
  • ଟ୍ରେନ ନଂ ୧୮୪୪୭ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଜଗଦଲପୁର ହିରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୦୧.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୩୧.୦୭.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନଂ ୧୮୪୪୮ ଜଗଦଲପୁର–ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୦୨.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୦୧.୦୮.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ଥ୍ରୀ-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
  • ଟ୍ରେନ ନଂ ୧୮୪୧୭ ପୁରୀ–ଗୁଣୁପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୦୧.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୩୧.୦୭.୨୦୨୬ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନଂ ୧୮୪୧୮ ଗୁଣୁପୁର–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୦୨.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୦୧.୦୮.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ଭିତ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଏସି ଚେୟାର କାର କୋଚ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।
  • ଟ୍ରେନ ନଂ ୨୦୮୩୨ ସମ୍ବଲପୁର–ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୦୨.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୩୦.୦୭.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନଂ ୨୦୮୩୧ ଶାଲିମାର–ସମ୍ବଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୦୩.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୩୧.୦୭.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍ କୋଚ୍ ସହିତ ଚାଲିବ ।
  • ଟ୍ରେନ ନଂ ୧୨୮୯୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ପୁରୁଣାକଟକ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୦୧.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୩୧.୦୭.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନଂ ୧୨୮୯୪ ପୁରୁଣାକଟକ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୦୨.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୦୧.୦୮.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ଭିତ୍ତିରେ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ସାଧାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍ ସହିତ ଚାଲିବ ।

ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ କୋଚ୍ ବୃଦ୍ଧି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବର୍ଥ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୩୧ କିିଲୋମିଟର ରେଳପଥରେ ହେବ ‘କବଚ’ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଞ୍ଜୁର ହେଲା ୨୭୦ କୋଟି

ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ? ସାବଧାନ ...

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RATH YATRA SPECIAL TRAIN
TEMPORARY AUGMENTATION OF COACHES
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ
INDIAN RAILWAYS
EAST COAST RAILWAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.