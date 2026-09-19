ପାର୍ବଣରେ ଭିଡ଼ ହେବ ଦୂର, ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଯୋଡିହେଲା ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ
ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଯାତ୍ରା କରାଇବା ସହ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
Published : September 19, 2026 at 8:56 AM IST|
Updated : September 19, 2026 at 9:47 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାର୍ବଣରେ ଭିଡ଼ ହେବ ଦୂର । ଅନେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଯୋଡିହେଲା ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ । ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ । ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ସମସ୍ୟା ନଥିବା ବେଳେ ପାର୍ବଣ ବେଳେ ଟିକେଟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଧାଁଦୌଡ଼ । ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରହେ ପ୍ରବଳ ଚାପ । ଏଥର କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ । ଅନେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ ।
ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଯାତ୍ରା କରାଇବା ସହ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ ସଂଯୋଜନ କରିବ ।
କେଉଁ ଟ୍ରେନରେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ ?
ଏହି କ୍ରମରେ, ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୮୩୭ ହାୱଡ଼ା–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ କୋଚ ୨୦ ରୁ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଜନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୮୦୩୯ ଶାଲିମାର–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ କୋଚ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୮୦୪୫ ଶାଲିମାର–ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୧୯ ରୁ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଏସି ୩-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଜନ କରାଯିବ । ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୮୦୬୩ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି–ୟେଲାହଙ୍କା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ଏସି ୩-ଟାୟାର କୋଚ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ସଂଯୋଜନ କରାଯିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୮୧୦୭ ରାଉରକେଲା– ଜଗଦଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୧୯ ଓ ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ କୋଚ ସହିତ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଏପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମପୁର–ରମ୍ଭା ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ ସେକ୍ସନରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇଟି ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସର୍ଟ-ଟର୍ମିନେଟ୍ (ଆଂଶିକ ବାତିଲ), ସର୍ଟ-ଓରିଜିନେଟ୍ (ଆଂଶିକ ଆରମ୍ଭ) କରାଯିବ । ସେହିପରି ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୬୮୪୧୧ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଠାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୬୮୪୧୨ ବ୍ରହ୍ମପୁର–ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିଜର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ । ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 'ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏନକ୍ୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍' (NTES) କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରେଳବାଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଧ୍ଯାନ ଦିଅନ୍ତୁ...ପାର୍ବଣ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଲିବ 800ରୁ ଅଧିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୫ ଜିଲ୍ଲାର ୭୭୫ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛାଡିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣସୀ ବୁଲିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର