ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୩୧ କିିଲୋମିଟର ରେଳପଥରେ ହେବ ‘କବଚ’ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଞ୍ଜୁର ହେଲା ୨୭୦ କୋଟି
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ (East coast Railway)ରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ୨୭୦ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର । ୬୩୧ କିଲୋମିଟର ରେଳପଥରେ ହେବ ‘କବଚ’ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 23, 2026 at 4:24 PM IST
KAVACH TRAIN SAFETY SYSTEM , ଭୁବନେଶ୍ବର: ରେଳ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର (East coast Railway) ୬୩୧ କିଲୋମିଟର ରୁଟରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ‘କବଚ’ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ୨୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ସୁଧାର ଆସିବ ।
ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ୬୩୧ ରୁଟ୍ କିଲୋମିଟରରେ୨୭୦ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ 'କବଚ୍' ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଛଅଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ସେକ୍ସନ ଯେପରିକି ବାଘୁଆପାଳ–ବୁଢ଼ାପଙ୍କ, ହରିଦାସପୁର–ପାରାଦୀପ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ -ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୌପଡା -ଗୁଣୁପୁର, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ରୋଡ୍-ଜୁନାଗଡ଼ ଏବଂ ବୋବିଲି-ସାଲୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କବଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
1: ବାଘୁଆପାଳ–ବୁଢ଼ାପଙ୍କ
2: ହରିଦାସପୁର–ପାରାଦୀପ
3: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ -ବଲାଙ୍ଗୀର
4: ନୌପଡ଼ା -ଗୁଣୁପୁର
5: ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ରୋଡ୍-ଜୁନାଗଡ଼
6: ବୋବିଲି-ସାଲୁରୁ
ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ:
ଏହି ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥର ସମଗ୍ର ରେଳ ନେଟୱର୍କରେ ଏଲ୍ଟିଇ (LTE) ଆଧାରିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କବଚ ସ୍ଥାପନର ବୃହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ । 'କବଚ୍' ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବିକଶିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା (ATP) ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହାକି ସିଗନାଲ୍ ଅତିକ୍ରମଣ ଜନିତ ବିପଦ (SPAD), ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାକୁ ରୋକି ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଟ୍ରେନ୍ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନାଗତ ସୁରକ୍ଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ ।
ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା, ବେଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା:
ଏହି ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କବଚ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଧକ୍କା ନିବାରଣ କ୍ଷମତା ଯୋଗାଇ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏହା ସହିତ କବଚ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେବାର ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଦୃଢ଼ିକରଣ:
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ସେକ୍ସନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଓ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନାକୁ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଉଚ୍ଚ-ଘନତା (high-density) ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କବଚ ପରିସରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଚାଲିଥିବା ମିଶନ୍କୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ ।
କବଚ କଣ ?
କବଚ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ବଦେଶୀ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରେନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହାକି ଆରଡିଏସଓ (Research Design and Standards Organisation) ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । (SIL4 Safety Integrity Level) ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହା କାମ କରୁଛି । ଫଳରେ 'କବଚ' ସିଗନାଲ ସହ ଅନ୍ୟ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କବଚରେ ରହିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (Anti Collision Technology) । ଅର୍ଥାତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତି ସୀମା ଭିତରେ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସ୍ବୟଂ ଚାଳିତ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଥାଏ 'କବଚ' । ଏହାସହ ପାଗ ଖରାପ ଥିଲେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଇବାରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଜୁନ୍ ୨୪ରେ ‘Demand Day’: ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ରେଳ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଓ ଟେଲିକମ୍ କର୍ମଚାରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବିମାନବନ୍ଦର ପରି ଚମକିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ; ହେଲେ କେବେ ସରିବ ନିର୍ମାଣ କାମ ? କେବେ ଦୂର ହେବ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର