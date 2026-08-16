ETV Bharat / state

ରେଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ଡଗ୍ କ୍ୟାମେରା: କୁକୁର ରଖିବ ନଜର, କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ କରିବ ପ୍ରମାଣ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ୫ଟି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଯାଇଛି ଗୋପ୍ରୋ କ୍ୟାମେରା । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Dog camera in indian railway
ରେଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ‘ଡଗ୍ କ୍ୟାମେରା’ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2026 at 1:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି ରେଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ଚାରିପଟେ ନଜର ରଖିବ ନାହିଁ କେବଳ CCTV । ଯେଉଁଠି ମଣିଷଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର । ଆଉ କୁକୁର ଯାହା ଦେଖିବ, ତାହା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ । ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଏହା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ।

ରେଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ଡଗ୍ କ୍ୟାମେରା (ETV Bharat)

ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଡଗ୍‌ କ୍ୟାମେରା :

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ୫ଟି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଯାଇଛି ଗୋପ୍ରୋ କ୍ୟାମେରା । କୁକୁରମାନେ ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହେବ । ଅନ୍ଧାରିଆ ସ୍ଥାନ, ଟ୍ରେନ୍‌ର ଭିତର ଅଂଶ କିମ୍ବା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏହା ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ।

Dog camera in indian railway
ରେଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ‘ଡଗ୍ କ୍ୟାମେରା’ (ETV Bharat Odisha)


ଡଗ୍ ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍‌ଚାର୍ଜ ଏ.କେ. ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ. "କୁକୁରମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବ । କୁକୁର କେଉଁଠି ଯାଉଛି ଓ କ’ଣ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି ତାହା ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 5ଟି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କୁକୁର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ।"

Dog camera in indian railway
ରେଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ‘ଡଗ୍ କ୍ୟାମେରା’ (ETV Bharat Odisha)
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରେଳବାଇ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳପଥ ନିକଟରେ ୧୭ଟି କୁକୁର ରହିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ୧୮ଟି ଡଗ କ୍ୟାମେରା ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜେଇ, ବିସ୍ଫୋରକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚୋରି ଓ ଟ୍ରେନ ଚେନ୍ ପୁଲିଂ ଭଳି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରା ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବହାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ରେଳପଥ ନିକଟରେ ସୋଲାର୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ ଅଧିକ ସୋଲାର୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।"
Dog camera in indian railway
ରେଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ‘ଡଗ୍ କ୍ୟାମେରା’ (ETV Bharat Odisha)


ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଏହା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ।



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; 10 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମିଳିବ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ସୂଚନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ରେଳ ବିଭାଗ: ଉପକୃତ ହେବେ ୱେଟିଂରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର


TAGGED:

PASSANGER SEFTY DOGS CAMERA
RPF SNIFFER DOGS CAMERA
INDIAN RAILWAY NEW TECHNOLOGY
ଭାରତୀୟ ରେଳ ଡଗ୍‌ କ୍ୟାମେରା
INDIAN RAILWAY DOG CAMERA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.