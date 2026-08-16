ରେଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ଡଗ୍ କ୍ୟାମେରା: କୁକୁର ରଖିବ ନଜର, କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ କରିବ ପ୍ରମାଣ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ୫ଟି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଯାଇଛି ଗୋପ୍ରୋ କ୍ୟାମେରା । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 16, 2026 at 1:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି ରେଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ଚାରିପଟେ ନଜର ରଖିବ ନାହିଁ କେବଳ CCTV । ଯେଉଁଠି ମଣିଷଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର । ଆଉ କୁକୁର ଯାହା ଦେଖିବ, ତାହା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ । ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଏହା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ।
ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଡଗ୍ କ୍ୟାମେରା :
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ୫ଟି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଯାଇଛି ଗୋପ୍ରୋ କ୍ୟାମେରା । କୁକୁରମାନେ ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହେବ । ଅନ୍ଧାରିଆ ସ୍ଥାନ, ଟ୍ରେନ୍ର ଭିତର ଅଂଶ କିମ୍ବା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏହା ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ।
ଡଗ୍ ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଏ.କେ. ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ. "କୁକୁରମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବ । କୁକୁର କେଉଁଠି ଯାଉଛି ଓ କ’ଣ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି ତାହା ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 5ଟି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କୁକୁର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ।"
ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଏହା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; 10 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମିଳିବ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ସୂଚନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ରେଳ ବିଭାଗ: ଉପକୃତ ହେବେ ୱେଟିଂରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର