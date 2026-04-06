ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଚୁର ମହଜୁଦ୍ ଅଛି, ଭୟଭୀତ ହୁଅନି-ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ

ଡୋମେଷ୍ଟିକ LPG ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ LPG ବଦଳରେ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ।  ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 6, 2026 at 8:31 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ମହଜୁଦ୍ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ । ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବି ମହଜୁଦ ଅଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ । ଅନ୍ୟପଟେ LPG ବଦଳରେ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା ଅଛି । କୌଣସି ଆଉଟଲେଟରେ ସମସ୍ୟା ନହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି । ଆମ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମହଜୁଦ ଅଛି । ସେଥିପାଇଁ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି କର୍ପୋରେସନ । ଡୋମେଷ୍ଟିକ LPG ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରହିଛି । ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏହା ବିତରଣ କରାଯାଉଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଆହର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥାନରେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟଙ୍କି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ବଳକା ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ଢାବା ଆଦିକୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ

ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଓ ମାଇଗ୍ରେସନ ଲେବର କେବଳ ନିଜ ଆଇଡି କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ୫ କେଜିର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇପାରିବେ । ବୈଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ୫ କେଜିର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ୫୫୦ ପାଖାପାଖି ରହିଛି । ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଅବୈଧ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି କର୍ପୋରେସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୫ କେଜିର ୪ ହଜାର ସିଲିଣ୍ଡର ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର କୌଣସି ଅଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ E KYC ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ ସିଜିଏମ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ କମଲ ଶୀଲ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ବନ୍ଦ ରହିଛି

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବୁକିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ଗ୍ରାହକ। ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଲେ ନୂଆ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୪ ହଜାର ଟନ ବାର୍ଷିକ ଏଲପିଜି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ PNG ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୬ ହଜାର ପରିବାର PNG ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୩ ହଜାର କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ PNG ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉଛି। ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ PNG ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କନେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି । ଆହୁରି ୨୦ ହଜାର ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୭ ହଜାର ଲୋକେ କନେକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଚୁଲା ସହ ସଂଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି । PNG LPG ଠାରୁ ୧୩ ରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ । ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆମେ ଅଧିକ ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଅଧିକ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି PNG ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜକ କୌଶିକ ଦାସ।

୧୦ ଦିନ ହେବ ବୁକିଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି

ଅନ୍ୟପଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସିଜିଏମ୍ (ଏଲପିଜି) ନାରୋ ଟୁଣ୍ଡୁପ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ବାରମ୍ବାର ବୁକିଙ୍ଗ କରିବା ଯୋଗୁ କିଛି କିଛି ସମୟରେ ସର୍ଭେରେ ଲୋଡ୍ ବଢ଼ୁଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ବୁକିଙ୍ଗରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗତ ୧୦ ଦିନ ହେବ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି । ମୋବାଇଲ୍ ବୁକିଙ୍ଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ଭରରେ ନିଜର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ବୁକିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ । ଡିଜିଟାଲ ବୁକିଂ କରିବା ସହ ଓଟିପି ଦ୍ଵାରା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଏଥିରେ କଳାବଜାରୀ କମିବ ବୋଲି କହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ ।


