ଜୀବନ ହାରିଲେ ଅଗ୍ନିବୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ତ୍ତିକ, INS ଚିଲିକା କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ଖୋର୍ଦ୍ଧା INS ଚିଲିକା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
Published : April 10, 2026 at 10:43 AM IST
AGNIVEER TRAINEE DEATH ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୀବନ ହାରିଲେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର 19 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା INS ଚିଲିକା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗତ ବୁଧବାର (ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ) ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର INS ଚିଲିକା କ୍ୟାମ୍ପସର ଏକ ରୁମରୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ନାମ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ଯାଦବ, ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମିରଟ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି । ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ INS ଚିଲକାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ । ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଏପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ।
ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗତ ବୁଧବାର INS ଚିଲିକା କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଏକ କୋଠରୀରୁ ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିଥିଲୁ । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।ଏନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । "
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ଯାଦବ ଜୀବନ ହରିଥିଲେ । ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ୨୦୧୬ ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ୬ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଟ୍ରକ୍ରେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିବା ହେଲା କାଳ, ଲୁହା ରଡ୍ ପଡ଼ି ମାଆ ଓ କୁନି ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ