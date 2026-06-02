ଜୁନ୍ ୪ରେ କେରଳମ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା IMD
ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି । ଜୁନ୍ ୪ରେ କେରଳମ୍ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 2, 2026 at 7:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର । ଜୁନ ୪ରେ ମୌସୁମୀ କେରଳମ୍ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । କେରଳମ୍ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁର କିଛି ଅଂଶରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ମୌସୁମୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନେଇ ବି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏନେଇ ତାମିଲନାଡୁର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #02ndJune,2026https://t.co/fceI98wUVH— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 2, 2026
ଜୁନ ୧ ତାରିଖରେ କେରଳମ ଛୁଇଁବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ତାରିଖ ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୩ ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଅର୍ଥାତ ୪ରେ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି କ୍ରମରେ ମୌସୁମୀ କେରଳମ ଛୁଇଁବାର ୧୦ରୁ ୧୨ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଯଦି ଜୁନ ୪ରେ କେରଳମ ଛୁଏଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ତେବେ ୪ ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଅର୍ଥାତ ୧୫ ତାରିଖ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 2, 2026
Day-1 to Day-5 : Hot and Humid Day, Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-6 & Day-7 : No Warning#thunder #Warning #Odisha #odishaweather pic.twitter.com/Ndx58Gdmky
Rainfall Forecast for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 2, 2026
Day-1 to Day-7 : Light to Moderate Rainfall.#rainfall #forecast #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/QRFQ2hgUf7
ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ରୁ ୬୦ କି.ମି ଝଟକା ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଏହି ୩ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ରହିବ ୫ ଓ ୬ ଦୁଇ ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗରମ ସହ ଅସହ୍ୟ ତାତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ୪ ଦିନ ଭିତରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ବଢ଼ିବ ।
IMD Weather Warning !— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 2, 2026
Southwest monsoon is likely to set in over Kerala around 4th June, 2026.
Isolated heavy to very heavy rainfall (7-20cm) very likely over Kerala and isolated heavy rainfall over Tamil Nadu and Karnataka during next 6-7days.#IMDWeatherWarning… pic.twitter.com/jf9gs0YkM9
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
