ବଲାଙ୍ଗିର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଳା ରଷିଆରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ: ଭାରତ-ଋଷ ସଂସ୍କୃତି ମେଳାରେ ଚମକିଲେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ
ଋଷରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପର୍ବରେ ଚମକିଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ । ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : May 15, 2026 at 11:23 PM IST
ବଲାଙ୍ଗିର: ବଲାଙ୍ଗିର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଳା ରଷିଆରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ଋଷରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପର୍ବରେ ଚମକିଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ । ଭାରତ ଋଷ ଘନିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ମେଳାରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁଙ୍କ ବାଲୁକା କଳାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି ।
ନିକଟରେ ଋଷ ଗଣରାଜ୍ୟର କାଲମେକିଆ ଠାରେ ଭାରତୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ମେଳାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଋଷ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଘନିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ବରୂପ ଏହି ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ବଲାଙ୍ଗିରର ବାଲୁକା କଳାକାର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା । ଯାହାକି ଚଳିତ ମେ ମାସ ୧୦ ତାରିଖରୁ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସହ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ, ଲୋକ ଗୀତ, ଚିତ୍ରକଳା, ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ।
ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଏହି ଅବସରରେ ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ଧଉଳି ଗିରି ଓ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ସେଠାକାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସ୍କୋଲାର ମାନେ ତାଙ୍କ କଳାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଏହି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ, ମେଳାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।
ମେଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତ ଓ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତ୍ବକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ଋଷ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖାଇବା । ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଋଷ ଓ ଭାରତୀୟ ଆମ୍ବାସିର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠି ଭାରତ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ଲୋକ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି । ମୋତେ ଭାରତୀୟ ଆମ୍ବାସି ଓ ଋଷିଆ ଆମ୍ବସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ଥିମ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଏହି ବାଲୁକା କଳା ତିଆରି କରିଛି । ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏଠାକାର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏହା ଦେଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗିରରୁ ଆସି ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି । ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଜଣାଉଛି ।"
ଓମ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ତାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା ପାଇଁ ସବୁଠି ଜଣା ଶୁଣା । ସେ ନିକଟରେ 200 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ବାଲୁକା କଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ତାଙ୍କର ବାଲୁକା କଳା ସେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେ ଦେଶ ବାହାରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ନା ସହ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ନାଁ କୁ ଆଲୋକିତ କରି ପାରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର