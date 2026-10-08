ଆଜିଠୁ ପାରାଦୀପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସ 'ସାରେକ୍ସ - ୨୦୨୬', ଯୋଗ ଦେବେ ୩୦ ଦେଶର ୩୨ ପ୍ରତିନିଧି
ପାରାଦୀପ ଉପକୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା 'ସାରେକ୍ସ - ୨୦୨୬' ର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ସେଠ । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 8, 2026 at 9:35 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସମୁଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୨୪ତମ ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରେସକ୍ୟୁ (NMSAR) ବୋର୍ଡ ବୈଠକ । କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ସେଠ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରେକ୍ସ-2026 ର ପ୍ରଥମ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପରମେଶ ଶିବମଣିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର, ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆଜିଠୁ ପାରାଦୀପ ଉପକୂଳରେ 'ସାରେକ୍ସ - ୨୦୨୬'
ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ଉପକୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସ 'ସାରେକ୍ସ - ୨୦୨୬' (SAREX-2026) । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ସେଠ୍ ଏହାର ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ଏହି ମେଗା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ୩୦ଟି ବନ୍ଧୁରାଷ୍ଟ୍ରର ୩୨ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଭାରତର 'ସାଗର' (SAGAR) ଏବଂ 'ମହାସାଗର' ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆଧାରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ଭାରତୀୟ ସମୁଦ୍ର ସୀମାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜାହାଜ, ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ସହ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ମହାସାଗର ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସାମରିକ ପ୍ରଗତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଆସିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଗୁଜରାଟ ନିକଟ ଆରବ ସାଗରରେ ୩,୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୋରାଚାଲାଣ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ସହ ନିଜର ଦକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।
ଏହି ସମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆପାତକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ସୀ-ଭିଜିଲ୍-୨୬' (Sea Vigil-26) ଅଭ୍ୟାସ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ମିତ୍ର ଗଲ୍ଫ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ସମନ୍ୱୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଉଛି ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ସେଠ ।
ସମୁଦ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ 'ନ୍ୟାସନାଲ ମାରିଟାଇମ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରେସକ୍ୟୁ ଆୱାର୍ଡ ୨୦୨୬' ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଭେସେଲ ବର୍ଗରେ MV Jabal Ali 9 ଓ MV Aisopos, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବର୍ଗରେ IFB Joy Maa Kaliganga, ସରକାରୀ ସାର୍ ୟୁନିଟ୍ ବର୍ଗରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଜାହାଜ ସଚେତ ଏବଂ ଆଶୋର ୟୁନିଟ୍ ବର୍ଗରେ ବେପୋର ଉପକୂଳ ଥାନାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ MV Ocean Winner Sinking ନିଖୋଜ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିବ-ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫୋକସରେ ସମୁଦ୍ରତଟ ସୁରକ୍ଷା, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡର ସମରଭ୍ୟାସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର