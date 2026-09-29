ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଅଚଳ ହେଲା ଜାହାଜ; 23 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର MT SEAGULL 9
9 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ Crude Palm Oil ନେଇ ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଆସୁଥିବା MT SEAGULL 9 ଜାହାଜର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଚଳ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : September 29, 2026 at 7:53 AM IST
ପାରାଦ୍ବୀପ: ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଅଚଳ ହେଲା ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ । ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟଗ୍ ବୋଟ୍ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ 9 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ Crude Palm Oil ନେଇ ଆସୁଥିବା MT SEAGULL 9 ଜାହାଜର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲାଷ୍ଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଣି ପଶିବାରୁ ଜାହାଜଟି ପ୍ରାୟ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଝୁଲି ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 23 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଚଳ:
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଅଲେଖ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି," ପାରାଦ୍ବୀପ ପାଇଲଟ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 35 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଏହି ଜାହାଜଟି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହାର ତୁଳନାରେ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ଅଧିକ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା । 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ 5ଟା 1 ମିନିଟ୍ରେ ଜାହାଜର ଏଜେଣ୍ଟ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିପିଂ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ନୌ-ପରିବହନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (Directorate General of Shipping) ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଧାର ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ (MRCC) ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।"
କିପରି ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ?
"ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରର ଡଲଫିନ୍ 25 ନାମକ ଏକ ଟଗ୍ ବୋଟକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଟଗ୍ଟି ଜାହାଜ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହାପରେ ଜାହାଜର ବାହ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଟୋଇଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା 5:54ରେ ଟୋ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ 5: 55ରେ ଟୋଇଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ନୌ-ପରିବହନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, MRCC ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ସମନ୍ୱୟରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାହାଜଟି ସୀମିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହାୟତାରେ ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ହାର୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ NQ2ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବର୍ଥିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଜାହାଜ, କ୍ରୁ, ମାଲ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ଡେପୁଟି କନଜରଭେଟର ଏ.ସି. ସାହୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇଥିଲା । ହାରବର୍ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାପଟେନ ଇନ୍ଦ୍ରାନିଲ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଏସ୍.ବି. ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ଥିଂ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... MV Ocean Winner ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଘଟଣା; କୋଲକାତା ଗଲେ ଉଦ୍ଧାର ଦୁଇ ଚାଇନିଜ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...EXPLAINER: ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5 ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଲଟିବ କି ପୂର୍ବ ଭାରତର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ହବ୍ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ,ପାରାଦ୍ବୀପ