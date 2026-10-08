ପାରାଦ୍ବୀପ ଉପକୂଳରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ବିଶାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ଅଭ୍ୟାସ
ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ଦେଶରୁ ୩୨ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ବିଶାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ଅଭ୍ୟାସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 8, 2026 at 6:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦ୍ବୀପ ଉପକୂଳରେ ୧୨ତମ ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ SAREX-2026 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ବୋର୍ଡ ବା NMSARBର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ । ସମୁଦ୍ରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ଓ ମିଳିତ ଭାବେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ:
ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପରମେଶ ଶିବମଣିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ଦେଶରୁ ୩୨ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଚଳନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଦାନପ୍ରଦାନର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସମୁଦ୍ରରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୃଢ଼ କରିଛି ।
ସମରାଭ୍ୟାସରେ ନିୟୋଜିତ ଜାହଜ ଓ ବିମାନ:
ଅଭ୍ୟାସରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା, ସିପିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡିଜି ସିପିଂ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, କଷ୍ଟମ୍ସ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପୁଲିସ, ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ୧୫ଟି ତଟରକ୍ଷୀ ଜାହାଜ, ୩ଟି ଡର୍ନିଅର୍ ବିମାନ, ୩ଟି ALH ହେଲିକପ୍ଟର, ଗୋଟିଏ ଚେତକ ହେଲିକପ୍ଟର, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର C-130J ଓ Mi-17 ବିମାନ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ୨ଟି ଜାହାଜ, ବେସାମରିକ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସହାୟକ ୟୁନିଟ୍କୁ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି:
ସମୁଦ୍ରରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଥିବା ବିମାନ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ବୃହତ୍ ଧରଣର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ କୃତ୍ରିମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ୨୨୮ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ବିମାନର ଫ୍ୟୁଜେଲାଜ୍ ଏକ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ MV Zumba ସହ ଧକ୍କା ଖାଇବାରୁ ଜାହାଜର କ୍ଷତି ହେବା ସହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ମିଳିତ ସମନ୍ବୟରେ ସମରାଭ୍ୟାସ:
ଏଭଳି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ବଳ ମୁତୟନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ, ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଲାଇଫ୍ ରାଫ୍ଟ ଓ ଆକାଶପଥରୁ ଲାଇଫ୍ ରାଫ୍ଟର ବ୍ୟବହାର, ଜେସନ୍ କ୍ରାଡଲ୍ ଓ ଜେମିନି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର, ରେସ୍କ୍ୟୁ ବାସ୍କେଟ୍ ଅପରେସନ୍, ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲ୍ ନେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ରିମୋଟଲି ଅପରେଟେଡ୍ ଭେହିକଲ୍ ବା ROVର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଜଟିଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ଉନ୍ନତ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ସଚେତନତା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ବଳର ଦ୍ରୁତ ମୁତୟନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଇଛି ।
ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ ବା SOPକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଅଭାବକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାମିଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ୧୯୭୯ ମସିହାର “ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ଚୁକ୍ତିରେ ଭାରତ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିକାଶ ଘଟିଛି ।
ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ୪,୩୯୦ଟି ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା କରି ୧୧,୮୯୭ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛି । ୫୩୦ଟି ମେଡିକାଲ୍ ଇଭାକ୍ୟୁଏସନ୍ ବା ଚିକିତ୍ସାଜନିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣରେ ସହାୟତା କରିଛି । ଏହି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭାବେ ସଂଯୋଜିତ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ନେଟୱର୍କ ଗଠନରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । SAREX-2026 ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଦ୍ରୁତ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିନିର୍ଭର ଏବଂ ସୁସମନ୍ୱିତ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ପାଇଁ ନିଜର ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି । ଏହା SAGARର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ MAHASAGARର ଭାବନା ସହ ସମନ୍ୱିତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପାରାଦ୍ବୀପ ଉପକୂଳରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ସାମୁଦ୍ରିକ ସର୍ଚ୍ଚ ଓ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅଭ୍ୟାସ
ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଅଚଳ ହୋଇଥିଲା MT SEAGULL 9 ଜାହାଜ; ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ଥିଂ, ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 23 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର