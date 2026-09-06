ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ବୀର ଯବାନ ସୁଶାନ୍ତ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ
ଜନ୍ମମାଟିରେ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ମର ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଂଚଳରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : September 6, 2026 at 8:36 PM IST
ନୟାଗଡ: ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ବୀର ଯବାନ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା । ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଜନ୍ମମାଟିରେ ବୀର ଯବାନ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ମୃତ ଯବାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଜନ୍ମମାଟିରେ ମୃତ ଯବାନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଶୁବେଦାର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଆସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାରେ ବୀର ଯବାନ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ବୀର ଯବାନ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜନ୍ମମାଟି ନୟାଗଡ଼ ପୁରୁଣାସହର କେଉଟସାହିକୁ ଆଣାଯାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
45 ବର୍ଷୀୟ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କାଲକାଟା ଆର୍ମି କମାଣ୍ଡୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟିଛି । 2000 ମସିହାରୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ ଯବାନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶୁବେଦାର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଥିଲେ । ସେ ଆସାମ ଗୌହାଟିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି ।
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଯବାନ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ନୟାଗଡ଼ ଅଣା ଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୃତ ଯବାନ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି । ଜନ୍ମମାଟିରେ ଯବାନ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ତୋପ ସଲାମୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ: ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ପୁଅ, ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ-ଆବାକ୍ ମା'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ