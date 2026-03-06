'ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଦେଶ ହେବ ଭାରତ । ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ CISFର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ'- ଅମିତ ଶାହ

ETV Bharat / state

ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି ଶାହ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 6, 2026 at 5:40 PM IST

Updated : March 6, 2026 at 5:51 PM IST

2 Min Read
ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

AMIT SHAH IN MUNDALI CISF ମୁଣ୍ଡଳୀ (କଟକ): ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ନକ୍ସଲବାଦ ଶେଷ ହେବ । ନକ୍ସଲବାଦ ଉତ୍ପାଟନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ଦେଶର ଔଦ୍ୟୋଗୀକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ CISFର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ । ତେଣୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ CISFକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି । ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ CISFର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ, ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ CISFର 57ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଶାହ ।

ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ CISF ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ମଜବୁତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଦେଶର ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଦେଶ ମଜବୁତ୍ ହେବ । ସେହି ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସଂସ୍ଥାପନକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି CISF । CISF ଯବାନଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଆଜି ଖୁସି ଦେଖା ଯାଉଛି ।
ସେହିପରି CISF ବିନା ଦେଶର କୌଣସି ବି ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏବେ ଦେଶର ସବୁ ବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା CISFକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପବିତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମିକୁ ଆସି ମୁଁ ଗର୍ବିତ । କଟକ ହେଉଛି ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ । ଏହା ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ । ସହିଦ ବାଜୀ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି । ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ CISF ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ମଜବୁତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ CISFର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଶାହ । ତା ସହିତ ନକ୍ସଲବାଦକୁ କଡ୍ଡା ତଥା ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ । ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ପୁଣିଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଦେଶର ୩୬୧ଟି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି CISF । ତା ସହିତ ୩୧ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମେତ ଦେଶ ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି CISFର ବୀର ଯବାନମାନେ । ଏହା ବ୍ୟତିତ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା, ଯଥା ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା, ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅପାତକାଳୀନ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ CISF ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ CISFର ସମସ୍ତ ଦୁଃଶାହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମୁଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିତ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ । ଭିଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକାବିଲା, ହାଇଜାକ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନର ସଫଳ ଉଦ୍ଧାର ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଦୁଃଶାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଡେମୋ ଆଜି CISF କ୍ୟାମ୍ପ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କବଳରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଭଳି, ଅନେକ ଦୁଃଶାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯବାନ ମାନେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦ ଭଳି କଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ CISF ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।ସେହିପରି ୧୨ ହଜାର ୫୦୦ ମହିଳା CISFରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ହରିୟାଣାରେ କେବଳ ମହିଳା ଯବାନମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ବାଟାଲିୟନ ଖୋଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାହ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : March 6, 2026 at 5:51 PM IST

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

