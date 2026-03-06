'ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଦେଶ ହେବ ଭାରତ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ CISFର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ'- ଅମିତ ଶାହ
ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି ଶାହ ।
Published : March 6, 2026 at 5:40 PM IST|
Updated : March 6, 2026 at 5:51 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
AMIT SHAH IN MUNDALI CISF ମୁଣ୍ଡଳୀ (କଟକ): ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ନକ୍ସଲବାଦ ଶେଷ ହେବ । ନକ୍ସଲବାଦ ଉତ୍ପାଟନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ଦେଶର ଔଦ୍ୟୋଗୀକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ CISFର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ । ତେଣୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ CISFକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି । ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ CISFର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ, ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ CISFର 57ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଶାହ ।
ଦେଶର ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଦେଶ ମଜବୁତ୍ ହେବ । ସେହି ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସଂସ୍ଥାପନକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି CISF । CISF ଯବାନଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଆଜି ଖୁସି ଦେଖା ଯାଉଛି ।
ସେହିପରି CISF ବିନା ଦେଶର କୌଣସି ବି ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏବେ ଦେଶର ସବୁ ବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା CISFକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପବିତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମିକୁ ଆସି ମୁଁ ଗର୍ବିତ । କଟକ ହେଉଛି ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ । ଏହା ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ । ସହିଦ ବାଜୀ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି । ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ CISF ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ମଜବୁତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର