ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ; ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଭାୟାଡକ୍ଟ ସେତୁ
ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯୋଡ଼ିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଭାୟାଡକ୍ଟ ସେତୁ ବା ରେଳ ବ୍ରିଜ । ଚାଲିବ ଭିଷ୍ଟାଡୋମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ।
Published : November 17, 2025 at 4:42 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଦେଶର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ରେଳ ବ୍ରିଜ୍। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯୋଡ଼ିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନୟାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିବ ଜୀବନ ରେଖା । ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଭାରତର ଦ୍ବିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ଭାୟାଡକ୍ଟ ସେତୁ । ଦଶପଲ୍ଲାର ଜାମୁସାହି ଏବଂ କୁଲୁରୁକୁମ୍ପା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏହି ଦୀର୍ଘତମ ରେଳବ୍ରିଜ ବା ଭାୟାଡକ୍ଟ ସେତୁ । ଏହା ୪.୭୭ କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗ ।
ଭାରତର ଦ୍ବିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ଭାୟାଡକ୍ଟ ସେତୁ:
ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ବରିତ ଶେଷ କରିବା ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି । ୩୦୧ କି.ମି ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରେଳପଥ ମଧ୍ୟରେ ଦଶପଲ୍ଲା ନିକଟରେ ରହିଛି ଦେଶର ଦ୍ବିତୀୟ ଭାୟାଡ଼କ୍ଟ ସେତୁ । ଆସାମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଉପରେ ଯାଇଥିବା ବୋଗିବିଲ୍ ସେତୁ ପରେ ଏହା ଦେଶର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ସେତୁ ହେବ । ଯାହା ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର ଜାମୁସାହି ଏବଂ କୁଲୁରୁକୁମ୍ପା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ସେତୁର ଲମ୍ବ ୪.୭୭ କି.ମି ରହିଥିବା ବେଳେ ୧୮୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ସେତୁର ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ସୁଦୃଢ଼। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ୮ ମିଟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବାଧିକ ୨୬.୩ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଚ୍ଚତା ରହିଛି । ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାମୁସାହି ଠାରୁ ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁଲୁରୁକୁମ୍ପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଭାୟାଡକ୍ଟ ସେତୁ ତଳେ ବୃତଙ୍ଗ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚଳ ପ୍ରଚଳକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି।
ଚାଲିବ ଭିଷ୍ଟାଡୋମ୍ ଟ୍ରେନ୍:
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଦଶପଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ୧୦୬ କି.ମି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପୁରୁଣାକଟକ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୦ କି.ମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣାକଟକ ଠାରୁ ଦଶପଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ୭୫ କି.ମି ରାସ୍ତାରେ ୭ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟନେଲ ଏବଂ ୪.୭୭ କି.ମି ବିଶିଷ୍ଟ ଭାୟାଡକ୍ଟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧପନ୍ତରିଆ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ଲାଇନ୍ରେ ଭିଷ୍ଟାଡୋମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନ ରଖିଛି ରେଳ ବିଭାଗ । ଭିଷ୍ଟାଡୋମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍ । ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ସୁପରଭାଇଜର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ଵାଇଁ କହିଛନ୍ତି," ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ମାଟିରୁ ୮୦ ଫୁଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଆସାମ ବୋଗିବିଲ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଉପରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଦୀର୍ଘତମ ରେଳ ବ୍ରିଜ୍ (୪.୯୪ କିଲୋମିଟର) ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦ୍ବିତୀୟ ଦିର୍ଘତମ ରେଳ ବ୍ରିଜ ଅଟେ । ଏଠାରେ ବୃହତ୍ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହି ରେଳ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ।"
ଏପରି କହିଲେ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ:
କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃତଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ବୃହତ୍ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେବ । ତେଣୁ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଏହି ଲାଇନରେ ଭିଷ୍ଟାଡୋମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ପାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭିଷ୍ଟାଡୋମ୍ ଟ୍ରେନରେ ବସି ନଦୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ର ସୌନ୍ଦରର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ ଚଲିଛି ।"
ଏପରି କହିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଏହା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଖବର । ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ପରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଦଶପଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ୧୦୬ କି.ମି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପୁରୁଣାକଟକ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୦ କି.ମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି । ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଆଗକୁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଅଟକି ନାହିଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼