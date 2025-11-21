ETV Bharat / state

କିଆ ଫୁଲ ହବ୍ ଗଞ୍ଜାମ: ଦେଶକୁ ଯୋଗାଏ 90%, ମିଳୁନି ମୂଲ୍ୟ ମଉଳି ଯିବକି ମହକ

ଗଞ୍ଜାମର 4 ବ୍ଲକର 110 ଗାଁର ଲୋକ କରନ୍ତି କିଆ ଫୁଲ ଚାଷ । 200 ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟରେ ନିଯୁକ୍ତି 40 ହଜାର ପରିବାର

Ganjam Kewda Flower collection
ଗଞ୍ଜାମ କିଆ ଫୁଲ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 21, 2025 at 8:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

India Kewda Flower Hub Ganjam ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଠୁ ନେଇ ସୁଗନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଆ ଫୁଲ ବେଶ ଆଦର । କୁହାଯାଏ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ 'କିଆ'। କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଫୁଲର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ ଚାହିଦା । ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତରଠୁ ନେଇ ତେଲ, ଔଷଧ, କ୍ରିମ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରିରେ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟବହୃତ । ତେବେ ଦେଶରେ କିଆ ଫୁଲର ଉତ୍ପାଦନର 90 ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଆ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ । ଓ୍ୱାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓ୍ୱାନ ପ୍ରଡକ୍ଟ (ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ) କିଆ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଆଫୁଲ ନିଗମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ସରକାରୀ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଗଞ୍ଜାମ କିଆ ଫୁଲ (ETV Bharat Odisha)

କିଆଫୁଲ ଭାଟି:

ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଞ୍ଜାମର ଚାରୋଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲକ ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଚିକିଟିରେ ଏହି ଚାଷ ବହୁଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବ୍ଲକ ଗୁଡିକର 110ଟି ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନେ କିଆ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ 3ଟି ମଣ୍ଡି (ଗୋଷ୍ଠୀ) ଆଗ୍ରହାମ ମଣ୍ଡି, କେଲୁଆପାଲି ମଣ୍ଡି ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀ ମଣ୍ଡି ନାଁରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କିଆଫୁଲ ଉତ୍ପାଦନ, ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଜିଲ୍ଲାର 40 ହଜାରର ପରିବାର ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ । ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ବଡ କିଆଫୁଲରୁ ଅତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ କିଆଫୁଲ ଭାଟି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିର ଚାଷୀ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ମାଲିକମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଫୁଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ଦର ୩୧ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ବିଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବୋଲି ଅନେକ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି।

Ganjam Kewda Flower
ଗଞ୍ଜାମ କିଆ ଫୁଲ (ETV Bharat Odisha)

କିଆଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ

କିଆଫୁଲରୁ କେୱଡା ରୁହ୍, କେୱଡା ତେଲ ଏବଂ କେୱଡା ପାଣି ଆଦି କଞ୍ଚାମାଲ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଅତର, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ, କ୍ରିମ, ତେଲ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ । କିଆଫୁଲରୁ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କନୌଜ, କାନପୁର, ଆଲିଗଡ଼ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ରହିଛି । ଭାଟି ମାଲିକମାନେ ଉତ୍ପାଦ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ।

ବର୍ଷକୁ ତିନିଥର ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ କିଆଫୁଲ:

ଉକୃଷ୍ଟ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷକୁ ତିନିଥର ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ କିଆଫୁଲ । ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ଫୁଲ ସର୍ବାଧିକ ଫୁଟିଥାଏ । ଯାହା ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ ୭୦%, ବାକି ୩୦% ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ ହୁଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି 2 ମାସରେ ଅଧିକ କିଆ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାଟି ମାଲିକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ସେମାନଙ୍କର ଭାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଦୀପାବଳି ସମୟରେ କନୌଜ, କାନପୁର, ଆଲିଗଡ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଦି ସହରରେ ଭାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଫୁଲର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ଫୁଲକୁ କର ଦରରେ କ୍ରୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।


କିଆ ଫୁଲ ପାଇଁ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ଦାବି:

ଗଛରୁ ତୋଳା ଯାଉଥିବା କିଆଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନକଲେ ସେଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଆରୁ ଉତ୍ପାଦ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ । ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଫୁଟୁଥିବା କିଆ ଫୁଲକୁ ତୋଳିବା ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହାର ସଠିକ ଦର ନମିଳିଲେ ଚାଷୀମାନେ ବେଶ କ୍ଷତି ସହିଥାନ୍ତି ।

Ganjam Kewda Flower processing unit
ଗଞ୍ଜାମ କିଆ ଫୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ (ETV Bharat Odisha)


କିଆ ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମିଳୁନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ବଜାର:
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କିଆ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ରାଜୁ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି," ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ଅଭାବ ହେତୁ ସଠିକ ଦର ମିଳିପାରୁନାହିଁ । ଏନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । ଚଳିତବର୍ଷ କିଆ ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ସଠିକ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଚାଷ ବେଶ ଭଲ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଦରର ତାରତାମ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ପୂର୍ବରୁ କିଆ ଫୁଲ ଅତର ଦର ଲିଟର ପିଛା ୧୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ୮ ରୁ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ।"

ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି କରିବାକୁ ଦାବି:

ଗଞ୍ଜାମ କିଆଫୁଲ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ତଥା ଗଞ୍ଜାମ କିଆଫୁଲ ଉନ୍ନୟନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିବା ଡ.ପୁରଷୋତ୍ତମ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ଜି.ଆଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଛି । ତାହା ହେଉଛି କିଆଫୁଲ ଓ କିଆ ଅତର । ଏହି ଦୁଇଟି ସାମଗ୍ରୀ ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାଉପରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ପରିବାର ନିର୍ଭରଶୀଳ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହା ଜୀବିକା । କିଆଫୁଲ ବିକ୍ରି ନେଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ କେୱଡା ଡିଷ୍ଟଲେରୀ ଆସୋସିଏସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ।"

Ganjam Kewda Flower collection
ଗଞ୍ଜାମ କିଆ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ (ETV Bharat Odisha)

କିଆଫୁଲକୁ ମିଳିଛି ଜି.ଆଇ ମାନ୍ୟତା:

ରାଜ୍ୟର କାଜୁ ନିଗମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଗମ ଭଳି କିଆଫୁଲ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଆ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ଜି.ଆଇ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡ. ଅନିତା ସାବତ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ୨୦୧୦ରୁ କିଆ ଫୁଲ ଏବଂ ଅତରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜି .ଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୧୨ରେ ଜି.ଆଇ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । ଏହାର ଅତର ପାନମସଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗୁଟଖାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ୟୁପିର ଅତର କୁହାଯାଇଛି । ଆମ କିଆ ଫୁଲ ଏବଂ ଅତରକୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।"

ଉତ୍ପାଦନ ବଢୁଛି ହେଲେ ଦର କମୁଛି:

ରାଜ୍ୟର MSME ବିଭାଗର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମ୍ୟାନୁଫାକଚର ୟୁନିଟର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭି.ଭି.ରାମାରାଓ କହିଛନ୍ତି,"କିଆ ଫୁଲର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଦର ଅଧିକ ଥିଲା । ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବଜାର ଏହାର ଦର ସେତେଟା ବୃଦ୍ଧି ନପାଇବାରୁ ଏହା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହାର କଣ ବିକଳ୍ପ କରାଯିବ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ।"

ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଉତ୍ପାଦନ କମ ଥିବାରୁ ଦର ବେଶ ଅଧିକ ଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ କିଆ ଫୁଲ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଏହାର ଦର କମିଯାଇଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରର ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ ଦାଶରଥି ସରାବୁ କହିଛନ୍ତି,"ଏନେଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"

ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁ ମଉଳି ଯାଉଛି ମନ:

ଓ୍ୱାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓ୍ୱାନ ପ୍ରଡକ୍ଟ (ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ) କିଆ । ଦେଶରେ ମିଳୁଥିବା କିଆ ଫୁଲର 90 ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ । ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଭାବରୁ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି । ଦରର ଅସ୍ଥିରତା, ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭାବ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁ ମଉଳି ଯାଉଛି ଚାଷୀ ତଥା ବଡ ବଡ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ମନ ।

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ଫୁଲ ଚାଷରୁ ଲକ୍ଷପତି; ଦୀପାବଳିରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଫୁଲ ବିକ୍ରି, ଚାଷୀ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ପଡିଆ ପଡିଥିଲା ଜମି

ବଳକା ବାସି ଫୁଲରୁ ହାର୍ବଲ ଉତ୍ପାଦ; ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବ NBRI

ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଦେଶୀ ଫୁଲ 'ୟୁଷ୍ଟୋମା', ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା 1500 ଟଙ୍କା

ମହକୁଛି ମହୁଲ, ମୂଲ ପାଉନି ଗୋଟାଳି: ମାଲେମାଲ ଦଲାଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

GANJAM KIA FLOWER CULTIVATION
GANJAM KEWDA FARMERS STRUGGLE
KEWDA PROCESSING UNITS ODISHA
ଗଞ୍ଜାମ କିଆ ଫୁଲ ଚାଷ
GANJAM KEWDA FLOWER HUB

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.