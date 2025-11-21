କିଆ ଫୁଲ ହବ୍ ଗଞ୍ଜାମ: ଦେଶକୁ ଯୋଗାଏ 90%, ମିଳୁନି ମୂଲ୍ୟ ମଉଳି ଯିବକି ମହକ
ଗଞ୍ଜାମର 4 ବ୍ଲକର 110 ଗାଁର ଲୋକ କରନ୍ତି କିଆ ଫୁଲ ଚାଷ । 200 ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟରେ ନିଯୁକ୍ତି 40 ହଜାର ପରିବାର
Published : November 21, 2025 at 8:42 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
India Kewda Flower Hub Ganjam ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଠୁ ନେଇ ସୁଗନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଆ ଫୁଲ ବେଶ ଆଦର । କୁହାଯାଏ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ 'କିଆ'। କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଫୁଲର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ ଚାହିଦା । ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତରଠୁ ନେଇ ତେଲ, ଔଷଧ, କ୍ରିମ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରିରେ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟବହୃତ । ତେବେ ଦେଶରେ କିଆ ଫୁଲର ଉତ୍ପାଦନର 90 ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଆ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ । ଓ୍ୱାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓ୍ୱାନ ପ୍ରଡକ୍ଟ (ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ) କିଆ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଆଫୁଲ ନିଗମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ସରକାରୀ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
କିଆଫୁଲ ଭାଟି:
ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଞ୍ଜାମର ଚାରୋଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲକ ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଚିକିଟିରେ ଏହି ଚାଷ ବହୁଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବ୍ଲକ ଗୁଡିକର 110ଟି ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନେ କିଆ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ 3ଟି ମଣ୍ଡି (ଗୋଷ୍ଠୀ) ଆଗ୍ରହାମ ମଣ୍ଡି, କେଲୁଆପାଲି ମଣ୍ଡି ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀ ମଣ୍ଡି ନାଁରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କିଆଫୁଲ ଉତ୍ପାଦନ, ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଜିଲ୍ଲାର 40 ହଜାରର ପରିବାର ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ । ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ବଡ କିଆଫୁଲରୁ ଅତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ କିଆଫୁଲ ଭାଟି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିର ଚାଷୀ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ମାଲିକମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଫୁଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ଦର ୩୧ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ବିଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବୋଲି ଅନେକ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି।
କିଆଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ
କିଆଫୁଲରୁ କେୱଡା ରୁହ୍, କେୱଡା ତେଲ ଏବଂ କେୱଡା ପାଣି ଆଦି କଞ୍ଚାମାଲ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଅତର, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ, କ୍ରିମ, ତେଲ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ । କିଆଫୁଲରୁ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କନୌଜ, କାନପୁର, ଆଲିଗଡ଼ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ରହିଛି । ଭାଟି ମାଲିକମାନେ ଉତ୍ପାଦ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ।
ବର୍ଷକୁ ତିନିଥର ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ କିଆଫୁଲ:
ଉକୃଷ୍ଟ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷକୁ ତିନିଥର ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ କିଆଫୁଲ । ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ଫୁଲ ସର୍ବାଧିକ ଫୁଟିଥାଏ । ଯାହା ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ ୭୦%, ବାକି ୩୦% ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ ହୁଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି 2 ମାସରେ ଅଧିକ କିଆ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାଟି ମାଲିକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ସେମାନଙ୍କର ଭାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଦୀପାବଳି ସମୟରେ କନୌଜ, କାନପୁର, ଆଲିଗଡ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଦି ସହରରେ ଭାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଫୁଲର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ଫୁଲକୁ କର ଦରରେ କ୍ରୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
କିଆ ଫୁଲ ପାଇଁ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ଦାବି:
ଗଛରୁ ତୋଳା ଯାଉଥିବା କିଆଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନକଲେ ସେଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଆରୁ ଉତ୍ପାଦ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ । ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଫୁଟୁଥିବା କିଆ ଫୁଲକୁ ତୋଳିବା ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହାର ସଠିକ ଦର ନମିଳିଲେ ଚାଷୀମାନେ ବେଶ କ୍ଷତି ସହିଥାନ୍ତି ।
କିଆ ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମିଳୁନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ବଜାର:
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କିଆ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ରାଜୁ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି," ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ଅଭାବ ହେତୁ ସଠିକ ଦର ମିଳିପାରୁନାହିଁ । ଏନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । ଚଳିତବର୍ଷ କିଆ ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ସଠିକ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଚାଷ ବେଶ ଭଲ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଦରର ତାରତାମ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ପୂର୍ବରୁ କିଆ ଫୁଲ ଅତର ଦର ଲିଟର ପିଛା ୧୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ୮ ରୁ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ।"
ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି କରିବାକୁ ଦାବି:
ଗଞ୍ଜାମ କିଆଫୁଲ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ତଥା ଗଞ୍ଜାମ କିଆଫୁଲ ଉନ୍ନୟନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିବା ଡ.ପୁରଷୋତ୍ତମ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ଜି.ଆଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଛି । ତାହା ହେଉଛି କିଆଫୁଲ ଓ କିଆ ଅତର । ଏହି ଦୁଇଟି ସାମଗ୍ରୀ ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାଉପରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ପରିବାର ନିର୍ଭରଶୀଳ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହା ଜୀବିକା । କିଆଫୁଲ ବିକ୍ରି ନେଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ କେୱଡା ଡିଷ୍ଟଲେରୀ ଆସୋସିଏସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ।"
କିଆଫୁଲକୁ ମିଳିଛି ଜି.ଆଇ ମାନ୍ୟତା:
ରାଜ୍ୟର କାଜୁ ନିଗମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଗମ ଭଳି କିଆଫୁଲ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଆ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଜି.ଆଇ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡ. ଅନିତା ସାବତ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ୨୦୧୦ରୁ କିଆ ଫୁଲ ଏବଂ ଅତରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜି .ଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୧୨ରେ ଜି.ଆଇ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । ଏହାର ଅତର ପାନମସଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗୁଟଖାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ୟୁପିର ଅତର କୁହାଯାଇଛି । ଆମ କିଆ ଫୁଲ ଏବଂ ଅତରକୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।"
ଉତ୍ପାଦନ ବଢୁଛି ହେଲେ ଦର କମୁଛି:
ରାଜ୍ୟର MSME ବିଭାଗର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମ୍ୟାନୁଫାକଚର ୟୁନିଟର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭି.ଭି.ରାମାରାଓ କହିଛନ୍ତି,"କିଆ ଫୁଲର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଦର ଅଧିକ ଥିଲା । ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବଜାର ଏହାର ଦର ସେତେଟା ବୃଦ୍ଧି ନପାଇବାରୁ ଏହା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହାର କଣ ବିକଳ୍ପ କରାଯିବ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ।"
ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଉତ୍ପାଦନ କମ ଥିବାରୁ ଦର ବେଶ ଅଧିକ ଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ କିଆ ଫୁଲ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଏହାର ଦର କମିଯାଇଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରର ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ ଦାଶରଥି ସରାବୁ କହିଛନ୍ତି,"ଏନେଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"
ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁ ମଉଳି ଯାଉଛି ମନ:
ଓ୍ୱାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓ୍ୱାନ ପ୍ରଡକ୍ଟ (ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀ) କିଆ । ଦେଶରେ ମିଳୁଥିବା କିଆ ଫୁଲର 90 ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ । ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଭାବରୁ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି । ଦରର ଅସ୍ଥିରତା, ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭାବ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁ ମଉଳି ଯାଉଛି ଚାଷୀ ତଥା ବଡ ବଡ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ମନ ।
