ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ: ହେଲେ ବିଜେଡିର ପୁଣି ‘ନା’
ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଏଜି ଛକରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ କଂଗ୍ରେସ, ବାମ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ କଲେ ସମବେତ ପ୍ରତିବାଦ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 7, 2026 at 5:14 PM IST
INDIA BLOC SHOW OF STRENGTH, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା । ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ । କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ଏଜି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା, ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ସମ୍ବିଧାନ ପାଠ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ । ଆଉ ତା’ପରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ । ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ର ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଆସନ୍ତାକାଲିର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ବିଜେଡି ପୁଣି ନିଜକୁ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଏନେଇ ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜେଡିର ‘ନା’ କେବଳ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ, ନା ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିରେ ଦୂରତାକୁ ନେଇ?
ଆସନ୍ତାକାଲିର ବନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ । କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ବାହାରିଲା ପଦଯାତ୍ରା । ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ରାଜମହଲ ଛକ ଦେଇ ଏଜି ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାମ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ଏଜି ଛକରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ହେଲା ସମବେତ ପ୍ରତିବାଦ । ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ତା’ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ପାଠ । କଂଗ୍ରେସର ଦାବି, ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଅନ୍ୟପଟେ ବାମ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଜେପି ସରକାରର ମନୋମୁଖୀ ଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବାଦ ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲା । ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ।
"ଚାରିଟି ଦାବି ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖଣି ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ବିପୁଳ କ୍ଷତି ହେବ । ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜା ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ । କଂଗ୍ରେସ ସମେତ 8ଟି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ MMDR ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ । ଭୋଟ୍ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ । ସେହିପରି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ମାଳ ମାଳ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
"କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିବ ନାହିଁ । ଆମେ ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛୁ । ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିପିଆଇ ଏମ ନେତା ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
ବନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦର ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରକୁ ଆହୁରି ରୋଚକ କରିଛି । ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଜେଡି ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦରେ ବିଜେଡି ରହିବ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାଲି ଓଡିଶା ବନ୍ଦ, ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ BJDକୁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଖୋଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହେଲା ବିଜେଡି: କଂଗ୍ରେସର ‘ଧନ୍ୟବାଦ’ ରାଜନୀତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର