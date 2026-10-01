ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ: ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ୮ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ ପ୍ରତିବାଦ, ୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ
ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍. ଏସ୍. ଗୋପାଳନଙ୍କ ଭିଆରଏସ ଆବେଦନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 1, 2026 at 8:00 PM IST
INDIA blocs Save Democracy campaign, ଭୁବନେଶ୍ୱର : MMDR, SIR ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରକୁ ଘେରିବ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ । ଅକ୍ଟୋବର ୨, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ? ଅକ୍ଟୋବର ୨ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ସପ୍ତାହ’ ପାଳନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ । ଭୋଟ ବଞ୍ଚାଅ, ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ ସହ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସମାବେଶ, ଜନସଚେତନତା ଏବଂ ଶେଷରେ ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା । ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ସପ୍ତାହ’ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ।
କଂଗ୍ରେସର ‘ଭୋଟ ବଞ୍ଚାଅ, ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ’ ଅଭିଯାନ ସହ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ।
- ୨ ଅକ୍ଟୋବର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
- ଅକ୍ଟୋବର ୬ରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସମାବେଶ ଏବଂ ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ।
- ଅକ୍ଟୋବର ୭ରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ।
- ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ବୋଲି ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ।
କେବଳ ନିର୍ବାଚନ କିମ୍ବା ଭୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଖଣି ସମ୍ପଦ, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ତ୍ରୁଟି ଏବଂ SIRକୁ ନେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ । ଅକ୍ଟୋବର ୮ର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛି, ସେଥିରେ MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ୨୦୨୬ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବି ରହିଛି ।
"ଅକ୍ଟୋବର ୨ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ‘ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ସପ୍ତାହ’ ପାଳନ କରିବୁ । ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଭୋଟର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜନଜାଗରଣ କରାଯିବ । ଅକ୍ଟୋବର ୬ରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ସମାବେଶ କରାଯିବ । ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡୁଛୁ," ବୋଲି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ।
କଂଗ୍ରେସ ସହ ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ ଓ ୮ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକାଧିକ ଦାବିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ବ୍ୟାପକ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
"ଅକ୍ଟୋବର ୮ର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ । ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଏକାଠି ହୋଇଛି । MMDR ଆଇନ, ଭୋଟର ଅଧିକାର, SIR ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିପିଆଇ ନେତା ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍. ଏସ୍. ଗୋପାଳନଙ୍କ ଭିଆରଏସ ଆବେଦନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ
SIRକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବିବାଦ ଜୋର ଧରିଛି । ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍. ଏସ୍. ଗୋପାଳନଙ୍କ ଭିଆରଏସ ଆବେଦନ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତେବେ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଭିଆରଏସ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନା ସମୟକୁ ନେଇ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବେ ତାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ଜୋରଦାର ବିବାଦ ।
ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିଆରଏସ ଆବେଦନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ଗୋପାଳନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଭିଆରଏସର କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଏହା SIR ବିବାଦ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ ।
SIRକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭିଆରଏସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଯଦି ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ସନ୍ଦେହର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବା ଦରକାର । SIR ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହଠାତ୍ ଭିଆରଏସ ନେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଏହାର ପୂରା ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା: ବିଜେଡି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖଣି ଆଇନକୁ ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଲି: ୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ; ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ- 'ମାଟି ନୁହେଁ ବିଜେପି ପାଇଁ ପାର୍ଟି ବଡ଼'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର