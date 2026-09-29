ଖଣି ଆଇନକୁ ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଲି: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଓ, ୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା
କଂଗ୍ରେସ ସହ ବାମଦଳ, ଆରଜେଡି, ଏନସିପି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଆରଜେଡି, ଶିବସେନା, ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଆଦି ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 29, 2026 at 11:01 PM IST
INDIA bloc's protest rally, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାରୁ ରାଜରାସ୍ତା, ରାଜରାସ୍ତାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ମୁହାଁ ହୋିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ର ପ୍ରତିବାଦ । ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ । କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ବାହାରି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ‘ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଭା’ କରି ଏକାଧିକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର, MMDR ଆଇନ, CEC, SIR ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି । ଗୃହ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଟକ୍କର ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଡ଼କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଗ୍ରସର ଉଦ୍ୟମକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୋଲିସର ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଓ ୱାଟର କ୍ୟାନନ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ଦିନର ପ୍ରତିବାଦରେ ନ ରହି ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ । ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର ଆଉ ୪ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ବାକି ଥିବାବେଳେ, ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସରକାର । ଯାହାକୁ ନେଇ କଠୋର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ।
ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧ ପରେ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ । ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ବଦଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରି ହଲ୍ଲାବୋଲ ଡାକରା ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ । ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଗର୍ଜିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ । କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ବାହାରିଥିବା ରାଲିରେ ୧୦ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିବାଦ । କଂଗ୍ରେସ ସହ ବାମଦଳ, ଆରଜେଡି, ଏନସିପି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଆରଜେଡି, ଶିବସେନା, ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଆଦି ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । MMDR ଆଇନ, CEC-SIR ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ । ଏପଟେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା । ବ୍ୟାରିକେଡ୍, ୱାଟର କ୍ୟାନନ୍ ଓ ଦଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗାଡ଼ି ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ।
ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିଲା ପ୍ରତିବାଦ ରାଲି । ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ।
କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ବାହାରିଥିବା ରାଲି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ‘ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଭା’ । କଂଗ୍ରେସ ସହ ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ, ସିପିଆଇ- ଏମଏଲ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଆରଜେଡି ଓ ଏନସିପିର ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସରକାର ବିରୋଧରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
“ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛୁ । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ । ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ,“ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ।
ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଅଟକିଲା, ତାହାକୁ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ । ଗୋଟିଏ ଦିନର ପ୍ରତିବାଦରେ ନ ରହି, ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ସେପଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଲିରେ ସାମିଲ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି ଡାକରା ଦେଇଛି ବାମଦଳ । ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି ଶାସକ ଦଳ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଖଣି ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛି । ବିଜେପିର ସାଂସଦ ମାନେ ନିରବ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ,“ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିପିଏମ୍ ନେତା ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
ସେହିପରି ସିପିଆଇ ନେତା ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ MMDR ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱରକୁ ଅଧିକ ଶାଣିତ କରିବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସିପିଆଇ ।
'ଯଦି ଏତେ ଆପତ୍ତି ଥିଲା,ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ବୟକଟ୍ କଲ କାହିଁକି'- MMDR ବିଲକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ
MMDR ବିଲ ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତାତି ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଏହି ବିଲ ପାଇଁ ଧୋଇ ଯିବା ପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ । MMDRକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ l ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କଂଗ୍ରେସର ଏତେ ଆପତ୍ତି ଥିଲା, ତାହାହେଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ବୟକଟ୍ କାହିଁକି କଲେ ? କାହିଁକି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କଲାନି ଦଳ ? ଏ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଜବାବ ଦେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ।
ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ସଂସଦ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ଓ ବିରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମଞ୍ଚ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଇନର ଯେଉଁ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଥିଲା, ସେସବୁ କହି ପାରିଥାନ୍ତେ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି କରୁ ନାହାଁନ୍ତି ? ଏହାର ଜବାବ କଂଗ୍ରେସକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।"
ବିଜେପି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, "ଏ ନେଇ ଆମର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ । MMDR ଆକ୍ଟର ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ ରାଜ୍ୟର ଲାଭ ଓ ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ।"
ବିଧାନସଭା ମୁଲତବୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଥମିଲାନି ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ । ଗୃହ ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଏବେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ୮ର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ସହ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ MMDR ଆଇନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାଏଁ ଏକାଧିକ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ର ଏହି ରଣହୁଙ୍କାରର ଜବାବ ସରକାର କିଭଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୮ର ବନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ଏବେ ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ଯଦି ଏତେ ଆପତ୍ତି ଥିଲା,ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ବୟକଟ୍ କଲ କାହିଁକି'- MMDR ବିଲକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ; ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ- 'ମାଟି ନୁହେଁ ବିଜେପି ପାଇଁ ପାର୍ଟି ବଡ଼'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର