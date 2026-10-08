ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ; କ'ଣ ଖୋଲା ଓ ବନ୍ଦ ରହିବ ? କ’ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ?
ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି । 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ।
Published : October 8, 2026 at 7:23 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ । ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । SIR ସହ MMDR ଆଇନ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଓ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ।
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (OPCC) ଏବଂ ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇ(ଏମ୍), ସିପିଆଇ(ଏମ୍ଏଲ୍) ଲିବରେସନ, ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍, ଏନସିପି (ଶରଦ ପାୱାର), ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଆରଜେଡି ସମେତ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ବିଶାଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରିବେ । 12 ଘଣ୍ଟିଆ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳ ହବ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।
କଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ?
ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଏବଂ ଯାତ୍ରା:
ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ରାଉରକେଲା ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଅପରେଟର, ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ୟୁନିଅନ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆଗ୍ରେଗେଟରମାନେ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖିବେ । ପିକେଟିଂ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ । ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ଯକ ନଥିଲେ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବଜାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ:
ବିଶେଷକରି ଦିନର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କମର୍ସିଆଲ ମାର୍କେଟ, ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ଏବଂ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ ରହିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଘ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ:
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ କଲେଜ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବିତ ଖୋଲିପାରେ । ମାତ୍ର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏ ବନ୍ଦରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
କେଉଁ ସେବା ଜାରି ରହିବ:
- 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ପାଳନ ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ।
- ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡାକ୍ତରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରିବ
- ଡାକ୍ତରଖାନା, ଔଷଧ ଦୋକାନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନିଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ରହିବ
- ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ
- କ୍ଷୀର ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଭ୍ୟାନ
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
କଡ଼ା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୃହ ବିଭାଗ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଏସପି)ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ବନ୍ଦ ପଛରେ କଣ ଦାବି ରହିଛି?
MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2026 ରଦ୍ଦ:
ବିରୋଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆ ଭାବରେ ଲାଗୁ ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ (ବିକାଶ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଏବଂ ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ଜମିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି ।
ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା:
SIR ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛି ମେଣ୍ଟ ।
ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି:
ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପଦ୍ଧତିଗତ ଶିକ୍ଷାଗତ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବନ୍ଦ ଡାକରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ବିଜେଡି:
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେଡି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବନ୍ଦ ଡାକରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟଠାରୁ ସମ ଦୂରତାରେ ରହିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାଣୀବିହାର, ରସୁଲଗଡ଼, ବମୀଖାଲ, କଳ୍ପନା ଛକ, ସମନ୍ତରାପୁର ଦେଇ ରାଜମହଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ।ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ ବନ୍ଦକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ସଫଳ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ DGPଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ
କାଲି ଓଡିଶା ବନ୍ଦ, ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ BJDକୁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଖୋଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର